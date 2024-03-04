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مفوض الأونروا: يبدو أن الأسوأ لم يأت على غزة

3/4/2024 7:09:17 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال المفوض العام لوكالة الأونروا فيليب لازاريني ،انه لا مكان آمنا يقصده سكان غزة، ورغم كل الفظائع التي عاشوها وشاهدناها يبدو أن الأسوأ لم يأت.
وبين انه يبدو الهجوم على رفح التي يتركز فيها نحو 1.4 مليون نازح صار وشيكا .

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