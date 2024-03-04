مفوض الأونروا: يبدو أن الأسوأ لم يأت على غزة

مفوض الأونروا: يبدو أن الأسوأ لم يأت على غزة
التاريخ
3/4/2024 7:09:17 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال المفوض العام لوكالة الأونروا فيليب لازاريني ،انه لا مكان آمنا يقصده سكان غزة، ورغم كل الفظائع التي عاشوها وشاهدناها يبدو أن الأسوأ لم يأت.
وبين انه يبدو الهجوم على رفح التي يتركز فيها نحو 1.4 مليون نازح صار وشيكا .
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