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جلسة حوارية في إربد حول الحياة السياسية

3/4/2024 3:40:24 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - نظم اتحاد الجمعيات الخيرية في إربد اليوم الاثنين، جلسة حوارية، حول الحياة السياسية في الأردن.


وأكد العين الدكتور خالد البكار، خلال الجلسة، إن تحديث المنظومة السياسية، مرتبط بتحديث المنظومة الاقتصادية والإدارية .


وبين أن الأردن في مئويته الثانية، يشهد تحديثاً في المسارات الثلاثة للتحديث والإصلاح؛ السياسية والاقتصادية والإدارية وفقاً للتوجيهات الملكية السامية، وتطويرا لخارطة طريق غير مسبوقة تأخذ بعين الاعتبار المستجدات والتطورات المتسارعة.

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