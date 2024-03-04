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المواصفات والمقاييس و تجار الحلي والمجوهرات تبحثان جملة من التحديات

3/4/2024 3:40:24 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - بحثت مؤسسة المواصفات والمقاييس، والنقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات، جملة من القضايا والتحديات التي تواجه قطاع المجوهرات في المملكة.


وبحث الجانبان، بحسب بيان اليوم الاثنين، معايير تصنيع السبائك الذهبية والمسكوكات المحلية، وتصنيف المشاغل والمحلات حسب درجة الخطورة، وفقا لمتطلبات قانون الرقابة والتفتيش على الأنشطة الاقتصادية، والوقت المستغرق لفحص المصوغات ودمغها، واستحداث دمغة منفصلة للمصوغات الذهبية المحلية.

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