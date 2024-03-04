المواصفات والمقاييس و تجار الحلي والمجوهرات تبحثان جملة من التحديات

وبحث الجانبان، بحسب بيان اليوم الاثنين، معايير تصنيع السبائك الذهبية والمسكوكات المحلية، وتصنيف المشاغل والمحلات حسب درجة الخطورة، وفقا لمتطلبات قانون الرقابة والتفتيش على الأنشطة الاقتصادية، والوقت المستغرق لفحص المصوغات ودمغها، واستحداث دمغة منفصلة للمصوغات الذهبية المحلية.

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