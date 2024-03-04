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رصد مليون إصابة بأمراض معوية في غزة

3/4/2024 3:40:15 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، رصد نحو مليون إصابة بأمراض معوية، وأنه لا يتوفر لديها الإمكانيات الطبية اللازمة لعلاجها.
وأكد المتحدث باسم الوزارة الدكتور أشرف القدرة، في بيان، أن الوضع الصحي في القطاع كارثي، ويزداد سوءا وانهيارا نتيجة منع قوات الاحتلال الإسرائيلي إدخال المساعدات الطبية اللازمة.

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