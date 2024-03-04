رصد مليون إصابة بأمراض معوية في غزة

رصد مليون إصابة بأمراض معوية في غزة
التاريخ
3/4/2024 3:40:15 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، رصد نحو مليون إصابة بأمراض معوية، وأنه لا يتوفر لديها الإمكانيات الطبية اللازمة لعلاجها.
وأكد المتحدث باسم الوزارة الدكتور أشرف القدرة، في بيان، أن الوضع الصحي في القطاع كارثي، ويزداد سوءا وانهيارا نتيجة منع قوات الاحتلال الإسرائيلي إدخال المساعدات الطبية اللازمة.
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