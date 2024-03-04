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القسام تكشف عن عمليات نوعية اليوم الاثنين

3/4/2024 3:40:15 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلنت كتائب القسام الذراع العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس، استيلاءها على طائرتين مسيرتين تتبعان لجيش الاحتلال الإسرائيلي، كانتا في مهمة استخباراتية بمنطقة المعسكر غرب خان يونس.
وقالت الكتائب في بيان لها مساء اليوم الإثنين، إنّ مجاهديها فجروا 4 دبابات اسرائيلية وجرافتين عسكريتين بقذائف الياسين 105 في حي الأمل بغزة.
كما استهدف المجاهدون قوة لجيش الاحتلال متحصنة في منزل بحي الأمل في غزة وأوقعت أفرادها بين قتيل وجريح
وأكدت أنّ المقاتلين قنصوا جنديين من مسافة صفر في ذات الحي فأرديا قتيلين.

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