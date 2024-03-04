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حزب الله يعلن استهداف 3 مواقع إسرائيلية

3/4/2024 3:40:15 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلن حزب الله في لبنان، اليوم الاثنين، عن ‎استهداف عناصره للأجهزة التجسسية في ‏موقع رويسات العلم في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة المناسبة ‏وأصابوها إصابة مباشرة. ‏

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