حزب الله يعلن استهداف 3 مواقع إسرائيلية

حزب الله يعلن استهداف 3 مواقع إسرائيلية
التاريخ
3/4/2024 3:40:15 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلن حزب الله في لبنان، اليوم الاثنين، عن استهداف عناصره للأجهزة التجسسية في موقع رويسات العلم في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة المناسبة وأصابوها إصابة مباشرة.
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