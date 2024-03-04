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مكتب نتنياهو ينفي (الأخبار الكاذبة) عن تدهور صحته

3/4/2024 3:40:15 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - نفى مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الاثنين، ما أوردته صحف عبرية نقلا عن مسؤول إسرائيلي أن نتنياهو، اضطر لإلغاء جدول أعماله بالكامل اليوم بعد تدهور صحته.
وقال المكتب في بيان :"نرفض الأخبار الكاذبة المتعلقة برئيس الوزراء نتنياهو، رئيس الوزراء أصيب بالأنفلونزا الموسمية التي أصابت عددا كبيرا من موظفي المكتب".

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