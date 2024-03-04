مكتب نتنياهو ينفي (الأخبار الكاذبة) عن تدهور صحته

مكتب نتنياهو ينفي (الأخبار الكاذبة) عن تدهور صحته
التاريخ
3/4/2024 3:40:15 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - نفى مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الاثنين، ما أوردته صحف عبرية نقلا عن مسؤول إسرائيلي أن نتنياهو، اضطر لإلغاء جدول أعماله بالكامل اليوم بعد تدهور صحته.
وقال المكتب في بيان :"نرفض الأخبار الكاذبة المتعلقة برئيس الوزراء نتنياهو، رئيس الوزراء أصيب بالأنفلونزا الموسمية التي أصابت عددا كبيرا من موظفي المكتب".
MENAFN04032024000208011052ID1107933551
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.