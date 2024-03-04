الأرصاد تحذر من حالة الطقس صباح الثلاثاء

الأرصاد تحذر من حالة الطقس صباح الثلاثاء
التاريخ
3/4/2024 3:40:15 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - ترتفع درجات الحرارة قليلاً يوم الثلاثاء لتسود أجواء لطيفة الحرارة في أغلب المناطق، ودافئة في الأغوار والبحر الميت والعقبة .
التحذيرات:
- خطر تدني مدى الرؤية الأفقية في ساعات الصباح بسبب الضباب خاصة فوق المرتفعات الجبلية.
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