علي حميدان.. رجل القانون والدبلوماسية والفكر المستنير

إذا كان السياسي العراقي عدنان الباجه جي (توفي في 2019) هو أول من رفع علم دولة الإمارات في نيويورك، إلى جانب أعلام الدول الأعضاء في الأمم المتحدة في التاسع من ديسمبر 1971، بتكليف من الراحل الكبير المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، في أعقاب موافقة المجتمع الدولي السريعة على انضمام الدولة الوليدة إلى المنظمة الدولية.

فإن أول سفير للإمارات في الخارج، وأول مندوب لها لدى الأمم المتحدة، هو السفير الدكتور علي محمد حميدان الذي كرمته بلاده في عام 2014 ضمن كوكبة أوائل الإمارات، التي شملت 43 شخصية وطنية من أوائل الجامعيين والأطباء والمهندسين والعسكريين والمصرفيين والإعلاميين والمعلمين وغيرهم، ممن مـُنحوا ميدالية أوائل الإمارات، إضافة إلى تخليد أسمائهم في ذاكرة الإمارات عبر أرشفة حكومية وكتاب حكومي خاص بهم.

تكريم

وقتها صرح حميدان للصحافة ووكالة أنباء الإمارات (انظر صحيفة البيان الصادرة في 2/‏‏‏‏‏12/‏‏‏‏‏2014) قائلاً: إن ((اختياري ضمن كوكبة أوائل الإمارات يعكس تقدير وفخر واعتزاز الدولة بأحد أبنائها الذين بذلوا الجهد في مسيرة العمل الدبلوماسي وتحمل مسؤولية وأعباء هذا العمل في بدايات تأسيس الدولة))، مضيفاً أن ((هذا التكريم يشجع ويحفز جميع أبناء الوطن الغالي كلاً في موقع عمله على أنْ يتفانى ويقدم المزيد من العطاء من أجل بناء الوطن وإسعاد أبنائه))، موجهاً شكره إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، على المبادرة غير المسبوقة التي تزامنت مع احتفالات الإمارات بيومها الوطني.

هذا علماً بأنه تم في سنة 2015 تكريم أسرة السفير حميدان من قبل سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، بحضور سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، وذلك بمناسبة يوم الشهيد.

كفاح

ومن يتمعن في سيرة السفير علي محمد حميدان يكتشف سريعاً كم كافح الرجل وعانى حتى أكمل دراسته ونال أعلى الشهادات الجامعية (وهو في هذه المعاناة والكفاح لا يختلف كثيراً عن زميله الشهيد سيف بن غباش أول وزير للدولة للشؤون الخارجية في الإمارات، الذي أصدر حميدان حوله كتاباً في عام 1991 سماه ((سيف غباش.. مسيرة العلم والسياسة))).

كما يكتشف المتمعن مدى إيمانه العميق بالوطن الخليجي الواحد، فهو -إن صح التعبير- مثال للرجال الأوائل الذين لم تقيدهم الظروف وتمنعهم من العبور إلى دول الجوار بحثاً عن الرزق لدى أبناء العمومة، دون حساسية. وآية ذلك أنه وُلد ونشأ ودرس في البحرين، وهاجر للعمل في الكويت، ثم نال شرف حمل جنسية دولة الإمارات حيث صنع قصة نجاحه ومجده.

غير أن البحرين، باعتبارها مكان الميلاد ومربع ذكريات الصبا والشباب، ظلت تسكنه دائماً بدليل تردده عليها من حين إلى آخر.

وفي زيارته لها سنة 1990 أجرى حواراً نادراً مع الكاتب والصحافي كمال الذيب، ضمّه الأخير إلى كتابه المهم الجميل: ((مساءلات في الثقافة البحرينية.. عشرون عاماً من الصحافة الثقافية))، الصادر عن مجلة ((البحرين الثقافية)) في عام 2015.

والحقيقة أن هذا الحوار الموسع يصلح للاطلاع على الكثير من أفكار حميدان ورؤاه الاستشرافية التي لم يـُكشف عنها من قبل.

تحذيرات

ففي موضوع الديمقراطية، حذر مبكراً من الخطورة المتأتية من اضطرار بعض التيارات للعمل من تحت الأرض، بدلاً من العمل وفقاً للقانون، مشيراً إلى الجزائر كمثال على منع التيارات الديمقراطية من العمل العلني لفترة طويلة، الأمر الذي تسبب في نمو القوى الظلامية المتطرفة من تلك التي حاولت السيطرة على البلاد وتلوينها بطابعها الأصولي الخاص بالقوة والانقلاب أو عبر صناديق الاقتراع بعد السماح للديمقراطية.

وحينما طرح عليه محاوره المأزق القائم بين الرغبة في دخول العصر بإطلاق المزيد من الحريات بما فيها السماح بأنواع من المشاركة الشعبية، وبين الخوف من أن فتح الباب يمكن أن يفضي إلى وصول قوى تعود بنا إلى الوراء، أكد حميدان وجود مثل هذا المأزق بوضوح في بلدان المغرب العربي والسودان والأردن ومصر، لافتاً النظر إلى ضرورة التدرُّج نحو الممارسة والمشاركة بإطلاق مزيد من الحريات، وتوفير حد أدنى من المشاركة المنظَّمة في حالة البلدان الخليجية، مضيفاً: ((إذا ما حدث مثل هذا، فإنه سيفضي تدريجياً إلى فضح المتاجرين بطاقات المجتمع العربي، وسيتحرَّر حتماً من الأصولية، لأنها ظاهرة مرَضية مرتبطة بأزمة الحريات وبأزمة الهوية، وبأزمة الحيرة والتنمية، والبحث عن الذات الضائعة)).

وحول مفهوم ومستقبل الدولة في العالم العربي، عبر عن رأيه بصراحة ودون مواربة أو تحفظ بالقول: ((لا يمكننا ونحن على أبواب القرن الواحد والعشرين أن نؤسِّس دولة أصولية.

هذا غير ممكن لأنه منافٍ للتاريخ والعصر.

وهذا لا يعني أن لنا خلافاً مع الدِّين الحنيف، ولكن أن نعوِّض ديكتاتورية عسكرية بأخرى دينية، نكون قد حكمنا على حياتنا العربية بالعقم والانفصال عن العصر)).

ثم أضاف قائلاً: ((وصول أي فئة إسلامية إلى السلطة مستفيدة من أي مناخ ديمقراطي يعتبر كارثة فعلية، لأن وصولها إلى السلطة سيعني باختصار سقوط أي تجربة ديمقراطية أو تعدُّدية على حد سواء)). كما استطرد موضحاً أن الدولة لا يمكن أن تعرف استقراراً وبناء ونهضة وتنمية ما لم يتم التعامل مع الخطر والتهديد الذي تمثله التيارات والجماعات المتشددة التي وصلت إلى العمقين الأوروبي والأمريكي.

سيرة

وُلد علي محمد حميدان بمدينة المنامة في أواخر العقد الثالث من القرن العشرين ابناً لعائلة بحرينية معروفة قدمت العديد من الأعلام في مجالات مختلفة، وتلقى تعليمه الثانوي بالمدرسة الغربية بالمنامة التي تخرج فيها عام 1951.

بعد ذلك بدأ مشواره الطويل للتحصيل العلمي فارتحل أولاً إلى بغداد التي عاش ودرس في جامعتها في الفترة من عام 1952 حتى عام 1956 الذي نال فيه ليسانس القانون من كلية الحقوق.

في هذا المنعطف من حياته كانت لدية الرغبة، وكذا الاستعداد لإكمال دراسته الجامعية العليا، غير أن أحواله المادية وقفت حائلاً دون تحقيق طموحاته، الأمر الذي قرر معه الاستقرار في الكويت التي كانت تعيش آنذاك بدايات نهضتها ونموها.

وهكذا سافر إلى هناك واستثمر تخصصه في القانون بالعمل في المحاكم الكويتية في الفترة ما بين عامي 1957 و 1958 من أجل توفير قدر من المال يستطيع به مواصلة دراسته العليا.

وحينما نجح في توفير المال المطلوب ترك عمله في الكويت وحط رحاله في العاصمة الفرنسية، باريس، ليبدأ من هناك مرحلة أخرى من مراحل كفاحه العلمي والمعرفي التي تمثلت في التحاقه بجامعة السوربون في الفترة ما بين عامي 1959 ــ 1967، وحصوله منها على دكتوراه الدولة في القانون الدولي عن أطروحة قدمها بعنوان ((التطور السياسي لدول الخليج العربي في العصر الحديث))، ونشرها في عام 1967.

بعد ذلك بقي في باريس باحثاً عن وظيفة، فرتبت له الأقدار عملاً لدى منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم (اليونسكو)، وهو العمل الذي بقي فيه عامين ما بين سنة 1967 و1969.

حياة أكاديمية

بحصوله على درجة الدكتوراه من واحدة من أعرق الجامعات الفرنسية والأوروبية بات حميدان مؤهلاً لدخول الحقل الأكاديمي.

وتشاء الصدف في هذه الفترة تدشين جامعة الكويت أولى كلياتها وهي كلية الحقوق التي فتحت أبوابها في أبريل سنة 1967، فمهدت هذه الصدفة الطريق أمامه للعودة مجدداً إلى الكويت، لكن ليس للعمل في محاكمها وإنما لتدريس القانون لأبنائها في جامعتهم الفتية.

لم تطل إقامة حميدان في الكويت هذه المرة، حيث أمضى بها سنة يتيمة هي سنة 1969، قرر في نهايتها السفر إلى أبوظبي، حيث كانت تجربة اتحادية فريدة في طور النشوء بعد قرار لندن في يناير 1968 إنهاء معاهدات الحماية البريطانية مع مشيخات الخليج، وسحب قواتها من شرق السويس في موعد أقصاه نهاية عام 1971.

في أبوظبي تم تعيينه في بادئ الأمر مستشاراً قانونياً للشؤون الاتحادية لحكومة الإمارة، وهي الوظيفة التي مارسها خلال عامي 1971 و1972.

في أعقاب قيام دولة الإمارات العربية المتحدة، تمت الاستعانة بخبرات حميدان السياسية والقانونية والأكاديمية وتقرر تكليفه بمنصب دبلوماسي هام تمثل في إرساله إلى نيويورك لترؤس البعثة الدائمة للإمارات لدى الأمم المتحدة. وهكذا دخل الرجل التاريخ، بعد نيله الجنسية الإماراتية، كأول سفير للإمارات في الخارج، وأول مندوب لها لدى الأمم المتحدة.

وأثناء شغله لهذا المنصب عين سفيراً غير مقيم للإمارات في كندا، من عام 1976 إلى عام 1980. والحقيقة أن انتقاله للعمل الدبلوماسي شكل منعطفاً هاماً وخصباً في حياته العملية.

1967

وبالعودة إلى الحوار الذي أجراه معه الكاتب كمال الذيب، يتحدث حميدان عن هزيمة يونيو 1967 وقيادة الرئيس المصري الراحل جمال عبدالناصر. فكان ردّه حول حياته في باريس هو: ((لقد اقتطفت من العمر عشراً من السنين، عشتها بحرية عاقلة، حرية الباحث، حرية الإنسان الباحث عن كمال الوجود الحي)).

أما عن هزيمة يونيو فقد أفاد بأنه استقبل أخبارها وهو في باريس وتركت في نفسه صدمة وآثاراً لا تنمحي. وفي هذا لم يختلف حميدان عن الكثيرين من أبناء جيله في طول العالم العربي وعرضه ممن منّوا النفس بالانتصارات فإذا بهزيمة نكراء تزلزل كيانهم وقناعاتهم وتحيل آمالهم إلى يأس وقنوط.

وفي رده حول الرئيس الراحل جمال عبدالناصر، أشار إلى الأمور التي أخذها العرب عليه، قائلاً إن عبدالناصر ((لم يبن حزباً قومياً، ولم ينشر القومية العربية داخل مصر، ولذلك تلاحظ أن الناصرية انتشرت خارج مصر أكثر من انتشارها في الداخل))، مضيفاً أن عبدالناصر: ((كان يتصرف بعقلية الفارس العربي القديم.. الفارس البطل الشجاع المقدام الذي ينتظره الإنسان العربي)).

وكم كان موفقاً ذلك الكاتب البحريني الذي كتب في الثاني من مايو 2017 عن قصة حميدان قائلاً: ((ليست قصة كفاح وتحدٍّ ومثابرة، وانتصار على الذات والظروف المحيطة فحسب. إنها قصة صناعة نجاح لا يمكن التعامل معه باعتباره نموذجاً فحسب، بل باعتباره ممكن التحقق، إذا ما وضع الإنسان نصب عينيه ما يتطلَّع إليه من أهداف، وعزَّز ذلك التطلُّع بالأدوات التي توصله إلى ذلك الهدف)).

رحلة نجاحات

عاد د. علي محمد حميدان إلى أبوظبي بعد رحلة دبلوماسية في أروقة الأمم المتحدة امتدت لنحو عقد من الزمن اكتسب خلالها المزيد من الخبرات، وتعرف أثنائها على العديد من الشخصيات الدولية المؤثرة، فشغل منصب مدير الدائرة القانونية في ديوان وزارة الخارجية، لكنه سرعان ما عاد إلى الحقل الدبلوماسي بقرار أصدره المغفور له الشيخ زايد بن سلطان، تضمن نقله إلى دمشق سفيراً للإمارات لدى الجمهورية العربية السورية في الفترة ما بين عامي 1987 و1989.

وبعد ذلك، تقاعد وانصرف إلى العمل الخاص من خلال مكتب افتتحه لنفسه في أبوظبي للمحاماة والاستشارات القانونية.

صياغة المفاهيم

أكد د. علي محمد حميدان في حواره مع الكاتب كمال الذيب، سنة 1990، ضرورة إعادة صياغة المفاهيم وعدم الخلط بينها لأن الخلط والغموض يولدان ممارسات خاطئة تقود إلى الكوارث والأزمات. وضرب مثلاً بالوحدة العربية، قائلاً: إنها فكرة ((بحاجة إلى إعادة تأسيس موضوعية.

الدولة هي الحقيقة الموضوعية الوحيدة في الوطن العربي حالياً، ويجب أن نؤسس البنيان على أساس موضوعي، أي يجب أن ننطلق إلى فكرة الدولة أولاً، أي أنْ نبني دولنا محلياً، ثم نفكِّر فيما بعد في البُعد الإقليمي، ثم في البعد القومي الشامل)).

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