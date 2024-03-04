حمدان بن محمد يصدر قراراً بتعيين عيسى محمد المطيوعي نائباً لمدير عام ديوان حاكم دبي

أصدر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي،

قراراً بتعيين عيسى محمد المطيوعي نائباً لمدير عام ديوان حاكم دبي.

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