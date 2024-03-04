حمدان بن محمد يصدر قراراً بتعيين عيسى محمد المطيوعي نائباً لمدير عام ديوان حاكم دبي

حمدان بن محمد يصدر قراراً بتعيين عيسى محمد المطيوعي نائباً لمدير عام ديوان حاكم دبي
التاريخ
3/4/2024 3:00:40 PM
(MENAFN
- Al-Bayan)
أصدر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي،
قراراً بتعيين عيسى محمد المطيوعي نائباً لمدير عام ديوان حاكم دبي.
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