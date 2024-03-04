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حمدان بن محمد يصدر قراراً بتعيين عيسى محمد المطيوعي نائباً لمدير عام ديوان حاكم دبي

3/4/2024 3:00:40 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أصدر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي،
قراراً بتعيين عيسى محمد المطيوعي نائباً لمدير عام ديوان حاكم دبي.

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