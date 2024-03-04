أبلغ بايدن ووزيرة المالية .. ملياردير أمريكي يشكو من فاتورة بـ 85 دولاراً

لجأ ملياردير أمريكي إلى وسائل التواصل الاجتماعي للشكوى من قيمة فاتورة وجبة إفطار تلقاها في أحد فنادق مدينة نيويورك، ما جعله عرضة لانتقادات متابعيه على مواقع التواصل الاجتماعي.

شارك كايل باس، المؤسس والرئيس التنفيذي للاستثمار في Hayman Capital Management، فاتورة طعام تبلغ قيمتها حوالي 85 دولاراً على منصة X.

وكتب باس، مع إشارة إلى الرئيس الأمريكي جو بايدن، ووزيرة المالية جانيت يلين، ومجلس محافظي نظام الاحتياطي الفيدرالي، لقد بلغ التضخم مرحلة رهيبة - أول وجبة إفطار بقيمة 85 دولارًا لشخص واحد في أحد فنادق مدينة نيويورك، لذا قررت عدم تكرار الأمر مرة أخرى.

تضمنت الفاتورة طلب خدمة الغرف ومشروب كولا دايت وعصير برتقال وجزءا من الفطائر واللحم.

وأثار منشور باس غضب مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي ونعتوه بالبخل والكسل بسبب شكواه من قيمة الفاتورة بعد طلب خدمة الغرف.

قال أحد مستخدمي الإنترنت: "أنا أستمتع عمومًا بقراءة منشوراتك، لكن الشكوى من التضخم عند طلب وجبة الإفطار في أحد فنادق مدينة نيويورك أمر مبالغ فيه بعض الشيء، كنت تعلم قبل الذهاب إلى هناك أن فاتورة الإفطار ستكون ضعف وجبة الإفطار في أي مكان آخر على الأقل، ولكنك فعلت ذلك وأضفت الكولا أيضًا".

وكتب آخر: " لقد طلبت خدمة الغرف في فندق 5 نجوم في مانهاتن. ماذا كنت تتوقع؟

وعلق شخص ثالث قائلاً: "لقد طلبت خدمة غرف عبقرية. يعلم الجميع أن خدمة الغرف تكلف أكثر بكثير في الفنادق، وخاصة الفنادق الكبرى".



