اللجنة المنظمة لدورة ند الشبا الرياضية تعتمد أماكن المنافسات

كثفت اللجنة المنظمة للنسخة الـ11 من "دورة ند الشبا الرياضية" من استعداداتها لانطلاق الدورة الرياضية الأكبر من نوعها التي تقام خلال شهر رمضان المبارك في مجمع ند الشبا الرياضي تحت شعار "قدرات لا حدود لها".

تتضمن الدورة 9 ألعاب رياضية هي: الكرة الطائرة، والبادل، والجوجيتسو، والمبارزة، وكرة السلة بالكراسي المتحركة، وسباق الجري، وسباق الدراجات الهوائية، وشد الحبل، وتحدي الموانع.

واعتمدت اللجنة أماكن ومواقع إقامة منافسات البطولات التسع المدرجة ضمن برنامج الدورة هذا العام، حيث تستضيف الصالة الرئيسية بمجمع ند الشبا منافسات بطولة الكرة الطائرة والجوجيتسو والمبارزة ونهائي كرة السلة بالكراسي المتحركة، فيما تقام بطولة البادل في الصالة المجاورة المخصصة للبادل، ويقام سباق الجري في مضمار ميدان، وسباق الدراجات الهوائية في شارع ميدان ومناطق مختلفة من مدينة محمد بن راشد، وتقام بطولة شد الحبل وتحدي الموانع داخل مجمع ند الشبا الرياضي.

وتعقد اللجنة الاجتماع الفني الخاص ببطولة كرة السلة على الكراسي المتحركة غداً الثلاثاء في نادي دبي لأصحاب الهمم بحضور الإداريين من الفرق المشاركة في البطولة، كما سيتم إجراء مراسم قرعة البطولة.

كانت اللجنة المنظمة قد أجرت مراسم قرعة بطولة الكرة الطائرة وأسفرت عن تقسيم الفرق الثمانية المشاركة إلى مجموعتين تضم المجموعة الأولى فرق زعبيل، والإمبراطور، وفهود زعبيل، والعميد، فيما تضم الثانية فرق الجوارح، وإسبيدر تيم، وبن ثاني، والملك.

وأعلنت اللجنة المنظمة إغلاق باب التسجيل للمشاركة في بطولة البادل اليوم الاثنين فيما يتواصل التسجيل في باقي الرياضات عبر النظام الإلكتروني المعتمد للدورة.

وتشهد دورة ند الشبا الرياضية في نسختها الجديدة عودة بطولة تحدي الموانع، مع إضافة بطولة شد الحبل الرياضة التراثية والشعبية.

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