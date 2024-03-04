ختام بطولة «ترايثلون أوشيانيك خورفكان» بمشاركة 200 رياضي



اختتمت أول من أمس بطولة «ترايثلون أوشيانيك خورفكان» التي استضافها فندق أوشيانيك خورفكان، بمشاركة 200 رياضي من الجنسين، واشتملت على سباقات السباحة والدراجات والجري وتعد إحدى جولات دوري الإمارات للترايثلون، وذلك برعاية مجلس الشارقة الرياضي في رعاية البطولة بالتعاون مع اتحاد الإمارات للترايثلون وشركة «القدرة للخدمات الرياضية».

حضر الختام وتوج الفائزين عبد الملك جاني نائب رئيس مجلس الشارقة الرياضي رئيس اتحاد الإمارات للترايثلون، والدكتور ياسر عمر الدوخي مدير إدارة الفعاليات الرياضية والمجتمعية، واتسمت المنافسات بالحماسة والندية، وجاءت نتائج فئات البطولة كالتالي:

* فئة الأولمبيك للمواطنين رجال: الأول ساري الحمادي والثاني بخيت القرص والثالث محمد تيمور، وللفئة المفتوحة رجال: الأول فرانك آفيكي والثاني أليكس أوسترنيسكي والثالث جابور فارجا، وللفئة المفتوحة سيدات:الأولى كريستينا فاكزي والثانية كارولين بيردج والثالثة جيما براون.

*فئة سبرينت للمواطنين رجال: الأول عبد الله العلي والثاني يوسف الهاني والثالث مروان البنا، ولفئة المواطنات:الأولى كلثوم المازمي والثانية نهى لقمان، وللفئة المفتوحة رجال: الأول جون لاسي والثاني ماثيو جرين والثالث ليو فاريل، وللفئة المفتوحة سيدات: الأولى كريستين ايفانس والثانية ليسي بلانجارد والثالثة ماريا هيرتر

*فئة سبرينت للفرق: فاز بالمركز الأول الثلاثي ارتيم موسكوفيكين واندري برونلستوف وفلاديمير رودينوف وفي المركز الثاني ويل تريستون ولان تريستون وفي المركز الثالث اليسيو سامبري وناديا كورتس.

*فئة سوبر سبرينت للمواطنين رجال:الأول محمد اليماحي والثاني عبد الله العلي والثالث محمد الحفيتي، وللفئة المفتوحة رجال: الأول ديكستير بوتون والثاني جيت اجراتا والثالث مايون أودواني.

*فئة جونيور سبور سبرينت للأولاد: الأول حميد الحفيتي والثاني علي الحفيتي والثالث سيف اليماحي،وللبنات الأولى روزي مسلم والثانية لولا بولز والثالثة روبي هولمز

وأثنى عبد الملك جاني على حسن التنظيم وإدارة البطولة كما أشاد بتميز الفعالية وحماس المشاركين وتقدم بالشكر إلى مجلس الشارقة الرياضي على استضافتهم لإحدى محطات دوري الإمارات للترايثلون وأشاد بحرص المجلس على تشجيع مثل هذه الفعاليات التي تحفز مختلف فئات المجتمع على ممارسة الرياضة، مؤكداً أنها ثمرة التعاون بين المجلس واتحاد الإمارات للترايثلون بهدف جعل الرياضة أسلوب حياة، موضحاً أن الأجواء الرائعة في مدينة خورفكان زادت من جمال الفعالية ونجاحها، وشكر الجهات الراعية والداعمة وكل من ترك بصمة في نجاح الحدث وتميزه.

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