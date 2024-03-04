كريستابس بطل الجائزة الكبرى لدولية الفرسان لقفز الحواجز

توج الفارس الليتواني كريستابس نيرتنكس على صهوة الجواد «بلاديوم كي جي في»، بلقب الجائزة الكبرى لبطولة الفرسان الدولية لقفز الحواجز من فئة الثلاثة نجوم، والتي استضافها منتجع الفرسان الرياضي الدولي في أبوظبي، واشتملت على 9 منافسات جرت في ثلاثة أيام واختتمت أول من أمس، بمشاركة 286 فارساً وفارسة بإشراف الاتحاد الدولي للفروسية، واتحاد الإمارات للفروسية والسباق، وبدعم مجلس أبوظبي الرياضي، وبرعاية «لونجين».

شهد منافسات البطولة طارق الحوسني الأمين العام لمجلس التوازن، ونائب رئيس مجلس إدارة الفرسان القابضة، وخلف عبد الله رحمه الحمادي، المدير العام لشؤون التقاعد بصندوق أبوظبي للتقاعد، وشريف هاشم الهاشمي، الرئيس التنفيذي للعمليات في مجلس التوازن، وهشام الحوسني مدير الفروسية في منتجع الفرسان الرياضي الدولي، كما شهد جانباً من البطولة سعود الحوسني وكيل دائرة الثقافة والسياحة ـ أبوظبي، وجمهور غفير امتلأ بهم المكان واستمتعوا بالمنافسات طيلة أيام البطولة.

واستقطبت الجائزة الكبرى برعاية لونجين، 40 فارساً وفارسة عقب تأهلهم في منافسة سابقة، وجاءت بمواصفات الجولة الواحدة مع جولة للتمايز على حواجز بلغ ارتفاعها 155 سم، وجاء فوز كريستابس مع الجواد «يلاديوم كي جي في»، بعد إكماله التمايز في 41:07 ثانية، واحتكر فرسان الإمارات المراكز المتقدمة، حيث توّج بجائزة المركز الثاني الفارس عمر عبد العزيز المرزوقي مع الجواد «إنجوي دو لا مور»، وبزمن التمايز 41:38 ثانية، ونال جائزة المركز الثالث الفارس علي حمد الكربي على صهوة «جارلين دو تورس» بزمن 41:92 ثانية، وتلاه في المركز الرابع الفارس سالم خميس السويدي بصحبة الجواد «زادورا» بزمن 42:41 ثانية، وحل في المركز الخامس الفارس سالم أحمد السويدي بصحبة الجواد «فونسيتي في دي هيفنيك» بزمن 41:31 ثانية و4 أخطاء، فيما حل في المركز السادس الفارس يورج نييف على صهوة «كريزي فريند»، ومسجلاً 42.99 ثانية و4 أخطاء.

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وجاءت المنافسة الثامنة في البطولة من فئة الثلاثة نجوم، بمواصفات جولة واحد ضد عقارب الساعة على ارتفاع 135 سم، وتنافس فيها 91 فارساً وفارسة، وفاز بجائزة المركز الأول الفارس الأوزبكي بيكزود كوربانوف على صهوة الجواد «سانتوس هيبكا»، وأنهى الجولة في زمن بلغ 53:59 ثانية، وحل في المركز الثاني الفارس السوري هادي نظام على صهوة «سيندي» بزمن 54:09 ثانية، فيما جاء في المركز الثالث الفارس مروان يوسف محمد المحمودي بالجواد «إيسامنيك»، والزمن55:81 ثانية.

هنأ هشام الحوسني مدير الفروسية في منتجع الفرسان الرياضي الدولي، الفائزين بالمراكز الأولى في بطولة الفرسان الدولية لقفز الحواجز فئة الثلاثة نجوم، وأشاد بالنتائج المميزة التي حققها فرسان الإمارات في العديد من الأشواط، والمنافسة القوية التي خاضوها في الجائزة الكبرى، وحصولهم على أربعة مراكز من أصل ستة، بعد أن كانوا قريبين جداً من الفوز بها.

وقال: خوض فرسان منتخب الإمارات منافسات قوية في البطولة مع فرسان الفئة الأولى القادمين من الخارج، يضيف لفرساننا مكاسب فنية جيدة، ويعزز خبراتهم، وهم في مشوار الإعداد للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية «باريس 2024».

وتوجه هشام الحوسني بالشكر إلى شركاء نجاح البطولة، مثمناً تعاون الاتحاد الدولي للفروسية، واتحاد الإمارات للفروسية والسباق، ومساندة مجلس أبوظبي الرياضي، ورعاية لونجين، كما توجه بالشكر لفريق العمل بمنتجع الفرسان على جهود كل أفراده منذ الإعلان عن استضافة البطولة، والتجهيز الاحترافي لتنظيمها وحتى ختامها، لتتواصل سلسلة نجاحات منتجع الفرسان في هذا الجانب مع نجاح استضافة كأس صاحب السمو رئيس الدولة.

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