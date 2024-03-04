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ختام ناجح لبطولة الإمارات للموتوسيرف

3/4/2024 3:00:39 PM
(MENAFN- Al-Bayan)



أسدل الستار على الجولة الثانية من بطولة الإمارات للموتوسيرف والتي أقيمت مساء أول من أمس على كاسر الأمواج في العاصمة أبوظبي برعاية الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للرياضات البحرية، وسجلت الجولة عبر تحدياتها المختلفة نجاحات كبيرة من ناحية المشاركين في فئات السباق الخمس والإقبال الكبير الذي لقيته بالحضور.

وسيطر متسابقو الكويت على المراكز الأولى في فئة التشالنجر حيث أحرز المركز الأول فارس رمضان وحل ثانياً حسن البوباس وثالثاً مبارك الفضلي وفي فئة الناشئين حل في المركز الأول حمد الحداد من الكويت وجاء ثانياً فارس رمضان من الكويت، ومن التشيك ليندا لوكشيندر، وفي فئة السيدات حققت المركز الأول إلسابيتا فايتوفا من التشيك وجاءت مواطنتها ليندا لوكشيندر ثانياً وثالثاً أنا فاسيليفا من بلغاريا، وفي فئة الروكيز حل في المركز الأول عبيد الهاملي من الإمارات وجاء ثانياً سعيد الحميري من الإمارات وثالثاً أنا فاسيلفا من بلغاريا، وفي فئة المحترفين سجل أليكس لوكيشيندر المركز الأول وجاء ثانياً حسن البوباس من الكويت وثالثاً مارتين تفريز من التشيك.

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