«الفيكتوري تيم» زورق من ذهب..تنظيم 5 نجوم لمونديال إكس كات في الفجيرة



نجحت الفجيرة في تنظيم «5 نجوم» للجولة الافتتاحية الأولى من بطولة العالم للزوارق السريعة فئة إكس «جائزة الفجيرة الكبرى» والتي تزامنت مع احتفالية نادي الفجيرة الدولي للرياضات البحرية بمناسبة مرور 25 عاماً على تأسيسه وهو الحفل الذي حضره سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد إمارة الفجيرة وأقيم في فندق ومنتجع البحر، وتم تكريم الشركات الراعية والداعمة للنادي البحري وكبار الشخصيات الذين شهدوا تأسيس النادي البحري في سنة 98، وتم في الحفل تتويج وتكريم أسرة زورق الفيكتوري تيم بطل جولة الفجيرة لمونديال إكس بقيادة الثنائي الذهبي عيسى آل علي وسالم العديدي اللذين نجحا في إعادة الزورق الأزرق لمنصات التتويج من جديد بعد ابتعاد دام عامين عن المشاركة في سباق الزوارق السريعة.

دعم

وجه أحمد إبراهيم المدير التنفيذي لنادي الفجيرة الدولي للرياضات البحرية الشكر لصاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم الفجيرة، لدعم سموه الكبير ضروب الرياضة في الإمارة ومتابعة سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة الداعم الأول لمسيرة النادي الذي ما كان له أن يصل إلى هذه المكانة لولا الاهتمام المباشر من القيادة الرشيدة القاطع بدور الرياضة وأهميتها في المجتمع وإبراز حضارات وثقافات الشعوب.

وقال: نلتقي اليوم مجدداً في نادي الفجيرة محتفلين بمسيرة عطاء ربع قرن من الزمان ظل فيها النادي أنموذجاً رائداً في التطور والنجاح فشكل حالة استثنائية نادرة، موضحاً كيف كانت بداية النادي والبطولات التي قام بتنظيمها متمسكاً بإحياء ماضي الأجداد والآباء والمتمثل في السباقات التراثية فعَرف الأجيال المتعاقبة بالماضي التليد في رياضات التجديف والشراع والغوص وصيد الأسماك، وتابع: نعاهدكم أن يكون نادي الفجيرة الدولي للرياضات البحرية منارة عالمية شامخة ووجهة أولى للرياضات البحرية في الدولة.

إهداء

أهدى محمد عبدالله حارب المدير التنفيذي لنادي دبي البحري، التتويج لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي وأحمد بن مسحار رئيس مجلس إدارة نادي دبي للرياضات البحرية وجميع أعضاء مجلس دبي للرياضات البحرية ولجمهور الرياضات البحرية في دولة الإمارات، ووصف إنجاز الفيكتوري وعودته إلى منصات التتويج من جديد بأنه لم يأتِ من فراغ وجاء وفقاً لخطط تم الإعداد لها منذ فترة، لافتاً إلى أن عودة الفيكتوري لهذه الرياضات تحديداً دلالة على علو كعب الفيكتوري وخبراته العريقة في هذا المجال وأن المرحلة المقبلة ستتضمن المشاركة في سباق إيطاليا وتتطلب مزيداً من التحضيرات للوصول للجهوزية المطلوبة لتمثيل الإمارات خير تمثيل دولياً وعالمياً.

ثنائي ذهبي

عبر قائد زورق الفيكتوري تيم عيسى آل علي عن سعادته بقيادة مؤسسة الفيكتوري بتحقيق لقب الجولة الافتتاحية الأولى من سباق الزوارق السريعة جائزة الفجيرة الكبرى وقال: هدوء الأمواج إلى جانب جهوزية الزورق أسهما كثيراً في تصدر الفيكتوري السباق الثاني والختامي في الفجيرة.

كما أهدى سالم العديدي كل عشاق الرياضات البحرية في الإمارات الإنجاز وخص بالتهنئة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي ورئيس وأعضاء مجلس إدارة نادي دبي للرياضات البحرية وكل محبي زورق الفيكتوري تيم.





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