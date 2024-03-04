بهانسلي والباشا في افتتاح كأس تحدي دبي للبولو



تنطلق في الثالثة والربع عصر اليوم منافسات كأس تحدي دبي للبولو 2024 في نادي ومنتجع الحبتور للبولو والفروسية بدبي لاند، وتستمر حتى عصر يوم السبت المقبل وبهانديكاب من 8 إلى 10 جول، وتقام اليوم مباراتان، حيث تنطلق المباراة الأولى في الثالثة والربع وتجمع بين فريق بهانسلي بقيادة ريشي بهانسلي وفريق الباشا بقيادة هاني جابش، فيما تقام المباراة الثانية في الرابعة والنصف عصراً وتجمع بين فريق الحبتور بقيادة خلف الحبتور وفريق باور هورس بقيادة سنتياجو لابيردي.

وقال محمد خلف الحبتور رئيس اتحاد الإمارات للبولو، ومؤسس سلسلة بطولات كأس دبي الذهبية للبولو: تأتي هذه البطولة ضمن أجندة موسم البولو 2023/2024 بمنتجع ونادي الحبتور للبولو والفروسية والذي يتضمن الموسم أكثر من 16 بطولة في رياضة البولو بمختلف التصنيفات للفرق واللاعبين من 8 ولغاية 20 هانديكاب الأعلى بمنطقتنا العربية والخليجية وتوازي أكبر البطولات الدولية والعالمية.

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