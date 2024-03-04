أبوظبي الرياضي يفوز بكأس زايد بن هزاع الدولية لناشئي كرة القدم



فاز فريق نادي أبوظبي الرياضي لناشئي كرة القدم تحت 14 سنة بلقب بطولة كأس الشيخ زايد بن هزاع بن زايد آل نهيان الدولية السنوية لكرة القدم التي نظمها النادي بإشراف مجلس أبوظبي الرياضي.

وجاء تتويج الفريق بعد فوزه في المباراة النهائية، أمس، على فريق نادي كيندر الروماني 4 -1 في الوقت الإضافي بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل 1 -1، ونال البرونزية فريق نجوم الغد العماني بعد فوزه بركلات الجزاء الترجيحية على فريق أكاديمية الموهوبين الكويتي 2 –1.

وحقق فريق أكاديمية برو الرياضية لقب بطولة كأس الشيخ زايد بن هزاع بن زايد آل نهيان لأشبال أكاديميات الكرة تحت 12 سنة في نسختها الـ 14، بفوزه في النهائي على فريق ريجنال سبورت 2 -1، وحصد فريق نادي أبوظبي الرياضي البرونزية بفوزه على فريق أكاديمية باس 3 -2.

وقام محسن محفوظ عضو مجلس إدارة نادي أبوظبي الرياضي، مدير عام النادي، وعبد الله الوهيبي مدير إدارة تطوير الأندية والمواهب في مجلس أبوظبي الرياضي، وأمل العلي من مجلس أبوظبي الرياضي، وديما الإبراهيم مديرة البطولة، وعلاء درويش منسق عام البطولة بتتويج الفرق الفائزة وحكام البطولة.

وشمل التكريم نجوم البطولة تحت 12 سنة وهم سالم الحمادي الفائز بلقب أفضل لاعب "نادي أبوظبي"، وهداف البطولة صاموئيل "أكاديمية باس"، وفهد المزروعي أفضل حارس "أكاديمية ريجنال".

وفي فئة تحت 14 سنة، نال لاعب نادي أبوظبي، كاسيوس مايكل لقب أفضل لاعب وهداف البطولة برصيد 8 أهداف، وحصد دنيس من فريق كيندر الروماني جائزة أفضل حارس، وذهبت جوائز اللعب النظيف إلى فريقي أكاديمية نجوم المستقبل السعودي، و SPVGG الألماني.

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