عمار يتصدر المشهد في السباق العاشر لمضمار العين



تصدر المهر«عمار» لياس للسباقات، المشهد في عاشر سباقات المضمار العيناوي أول من أمس، ليتوج بلقب الساد في الشوط السادس لمسافة 1400 متر- تكافؤ- وشهد هذا الشوط إثارة بالغة استمرت حتى الأمتار الأخيرة، لكن المهر الأشقر بإشراف ماجد الجهوري، وقيادة جولز موبيان ضاعف من سرعته في اللحظة الأخيرة لينتزع اللقب بفارق نصف طول عن منافسه، قاطعاً مسافة السباق في 1:36:52 دقيقة.

وخطف المهر «ناصف» للرحماني للسباقات، بإشراف حمد المرر، وقيادة ساندرو بايفا، لقب المويجعي في الشوط الأول للخيول المبتدئة لمسافة 2000 متر، وذلك بفارق أنف عن صاحب المركز الثاني وبزمن 2:22:34 دقيقة.

وتصدر الجواد «ايه اف الحازم» لخالد خليفة النابودة، بإشراف آرنست أورتيل، وقيادة تاج أوشي، سباق الشوط الثاني لمسافة 1800 متر-تكافؤ- ليتوج بلقب المرخانية، بفارق 1.75 طول وبزمن 2:06:26 دقيقة.

وانتزعت المهرة «كحيلة» للأصايل لتربية الخيول والسباقات- الإمارات- بإشراف دينيس أوبراين، وقيادة ريتشارد مولن، لقب رماح بالشوط الثالث لمسافة 1600 متر للمهرات والأفراس المبتدئة، وبعد منافسة مثيرة نجحت المهرة الفائزة في الوصول أولاً إلى خط النهاية بفارق عنق، وبزمن 1:52:16 دقيقة.

وظفرت المهرة «ايزي لاب» لمحمد سالم، بإشراف خليفة النيادي، وقيادة طيار علية، بلقب كأس الوثبة ستاليونز لملاك الإسطبلات الخاصة، للخيول المبتدئة- توليد الإمارات- في الشوط الرابع لمسافة 1600 متر، وحققت المهرة الفائزة اللقب بفارق ثلاثة أرباع الطول، وبزمن 1:54:37 دقيقة.

واكتسح الجواد «جاب ملاوح» لمحمد المزروعي، منافسيه في الشوط الخامس لمسافة 1400 متر- تكافؤ- ليتوج بلقب الخزنة، وتصدر المهر الرمادي بإشراف قيس عبود، وقيادة ريتشارد مولن السباق مبكراً وانطلق بقوة ليبتعد عن منافسيه بفارق 7 أطوال، قاطعاً المسافة في 1:36:02 دقيقة.

وخطف الجواد «ايه ايه بيريننج كريسنت» للإسطبلات الوطنية، بإشراف هلال العلوي، وقيادة عبد العزيز البلوشي، لقب سيح بن عمار في الشوط السابع والختامي بالأمسية، لمسافة 1000 متر- تكافؤ- وجاء فوز الجواد الأشقر بفارق عنق عن صاحب المركز الثاني وبزمن 1:06:04 دقيقة.

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