جومبيرج يحقق مفاجأة مدوية في «السباق إلى دبي» للغولف



حقق الأمريكي جوردان جومبيرج، مفاجأة مدوية في جولة دي بي ورلد للغولف، التي تقام تحت شعار «السباق إلى دبي»، بعدما نجح المصنف 669 عالمياً، من التفوق على المرشحين من أصحاب التصنيف المتقدم، ليتوج بلقب بطولة «إس دي سي» في جنوب أفريقيا، التي اختتمت أمس الأحد، ضمن منافسات «السلسلة الدولية».

ونجح جومبيرج في الفوز بأول ألقابه في مسيرته في الجولة التي تقام بدعم إماراتي بارز ممثلاً بموانئ دبي العالمية «دي بي ورلد»، عقب تفوقه في الجولة الفاصلة على الجنوب أفريقي روبن ويليامز، بعدما أنهى كلا اللاعبين الجولات الـ 4 الرئيسية برصيد 12 ضربة تحت المعدل.

ساهم هذا التتويج في قيادة جومبيرج للتقدم 182 خطوة دفعة واحدة، ليتواجد في المركز 15 في التصنيف الصادر أمس لـ «السباق إلى دبي»، بعدما كسب 500 نقطة، رفع من خلالها إجمالي رصيده إلى 510 نقاط هذا الموسم.

وقال اللاعب البالغ من العمر 28 عاماً: «الفوز يعني كل شيء بالنسبة لي، لم يسبق لي أن وصلت إلى هذا الحد في أحلامي، لذلك من الصعب أن أصف شعوري، قاتلت في كل يوم لتحقيق الأمر، كنت أتدرب في ساعات الصباح الباكر، وفي وقت متأخر، أريد أن أشكر عائلتي على دعمها، الوقوف هنا على منصة التتويج تحقق فقط بفضل والدي ووالدتي».

بدوره، استفاد الفرنسي ديفيد رافيتو من الحصول على المركز الثالث في البطولة التي أقيمت في جنوب أفريقيا، ليكسب 188 نقطة، ويرفع إجمالي رصيده هذا الموسم إلى 245 نقطة، مما جعله يقفز 89 مركزاً دفعة واحدة، ويحتل المركز 43 في ترتيب «السباق إلى دبي».

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