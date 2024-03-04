رحيمي يقود العين للفوز على النصر السعودي بهدف نظيف

سجل سفيان رحيمي، هدفاً رائعاً في الدقيقة 43 ليقود العين للفوز على ضيفه النصر السعودي «العالمي» 1-0 اليوم باستاد هزاع بن زايد، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال آسيا لكرة القدم، وشهد المباراة حشد جماهيري كبير بلغ 22326 مشجعاً، وقدم العين مباراة متميزة رغم غياب مهاجمه التوغولى لابا كودجو، وشهدت المباراة في الوقت بدل الضائع حالة طرد للاعب النصر ايميريك لابورت بعد أن أثبتت تقنية الفيديو اعتداءه على لاعب العين بندر الأحبابي من دون كرة.

دخل الفريقان إلى أرضية ملعب المباراة وكل منهما يرغب في تحقيق نتيجة تريحه في لقاء الإياب، وهو ما يفسر البداية الحذرة من الجانبين، حيث عمل كل فريق على جس النبض لدى الآخر واكتشاف ثغرات تقوده إلى المرمى، واستمر الحال على هذا المنوال طوال ثلث الساعة الأولى دون أن يتمكن أي فريق من إنتاج فرص حقيقية.

أفضلية



مع مرور الوقت دانت الأفضلية نسبياً إلى العين الذي ضغط على مرمى النصر عن طريق الأطراف وظهرت أخطر فرصة له في هذا الشوط عندما مرر محمد عباس الكرة بذكاء لسفيان رحيمي، الذي سدد في المرمى لكن حارس الضيوف تألق في إبعاد الكرة إلى ركلة زاوية لم يستفد منها العين، وذلك بعد مرور 24 دقيقة ليبقى الوضع على ما هو عليه، قبل أن يسجل كاكو هدفاً تدخلت تقنية الفيديو لإلغائه بعد احتسابه من قبل حكم المباراة.

هدف



استمرت أفضلية العين وأدرك النصر خطورة الأمر فتراجع إلى منطقته وبدأ يعتمد على الهجمات المرتدة عبر الإرسال الطويل لوجود رنالدو، وساديو ماني، في المقدمة الهجومية، غير أن دفاع العين فطن للحيلة ونجح في إفسادها بإحكام الرقابة على الثنائي، وبالمقابل واصل العين ضغطه الهجومي مستغلاً سرعة لاعبيه على الأطراف ومهارة سفيان رحيمي في العمق لينجح هذا الأخير في إحراز الهدف الأول بعد أن راوغ المدافع والحارس ووضعها بهدوء في المرمى، لينتهي الشوط الأول بتقدم العين بهدف دون رد.

الشوط الثاني



مع بداية الشوط الثاني وكما هو متوقع اندفع لاعبو النصر للهجوم لتعديل النتيجة، غير أن دفاع العين كان منظماً ولعب بتركيز لينجح في إفساد محاولات الضيوف قبل أن تصل إلى مرحلة الخطورة، وضاعت فرصة من تحت أقدام رونالدو الذي سدد من مكان قريب فوق العارضة، وعاد العين إلى السيطرة الميدانية للعين، وتراجع النصر إلى منطقته، ولم تظهر فرص خطيرة للفريقين.

هدوء

هدأت المباراة إلى حد ما بعد مرور 70 دقيقة، غير أن جمهور العين رفض هذا الهدوء ورفع من حرارة التشجيع في المدرجات، وسجل سفيان رحيمي هدفاً ألغاه الحكم بحجة التسلل في الدقيقة 72، وتألق خالد عيسى في إنقاذ فرصة خطيرة من أمام كريستيانو رونالدو، الذي وجد نفسه في مواجهة المرمى بعد أن تخطت الكرة الجميع، وبعدها شهدت المباراة بعض المناوشات من قبل اللاعبين تم فضها قبل أن تتحول إلى اشتباك.

بطاقة حمراء



في الوقت بدل الضائع مُني النصر بضربة موجعة عندما قام الحكم بطرد لاعبه ايميريك لابورت، بعد أن أثبتت تقنية الفيديو أن اللاعب اعتدى بالضرب على لاعب العين بندر الأحبابي من دون كرة، وحافظ العين على تقدمه ومضي ليفوز بنتيجة المباراة بهدف دون رد.





تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز