قوة عقلك الباطن

العقل الباطن يؤثر في صحتنا بصورة كبيرة، فإذا كنا لا نرغب في فعل شيء قد نصاب أحياناً بالمرض، بعض الأطفال حينما لا يرغبون في الذهاب إلى المدرسة أو التأخر في حل الواجبات أو شعورهم بالتنمر من أصدقائهم فإن لذلك تأثيراً كبيراً في العقل الباطن، هذا الخوف الذي قد يسبب الدمار في حياتنا اليومية، بعضهم قد يضيع على نفسه قدراته ويسبب لنفسه إما السعادة وإما البؤس، وأيضاً الخوف والتراجع، والنجاح والفشل، وذلك بسبب الجهل وعدم المعرفة بقوة العقل، ولا كيفية تعاملنا معه ما يجعلنا نقع في الكثير من الأخطاء، ونسبب لأنفسنا الويلات والأحزان.

يقول الكاتب الدكتور إبراهيم الفقي: «الأفكار من صنع الإنسان، والعالم الخارجي لا يستطيع أن يؤثر في أي إنسان من دون إذنه الشخصي»، ولذلك إذا توقعنا المرض فسوف يصيبنا من دون أن ندري، وإذا كنا نحمل في دواخلنا مشاعر وأحاسيس مكبوتة سلبية سوف تؤثر فينا بالسلبية، وقد تصبح تلك الأفكار السامة بمنزلة العقاب الداخلي لأنفسنا، تأتينا تلك الأفكار الهدامة التي تجعلنا نعتقد أن حياتنا غير مفيدة وغير ممتعة، ولذلك فالمطلوب منا إيجاد البيئة المناسبة لتكون صحتنا أفضل، وإذا رغبنا في أن تكون حياتنا أكثر إيجابية ويملأها التفاؤل فلا بد من أن نبتعد عن كل ما يؤذينا، وإذا كنا نحمل في داخلنا عواطف إيجابية سوف تؤثر فينا ونكون مفعمين بالأمل ويكون تأثيرها إيجابياً في أجسادنا، لأن المرض النفسي أحياناً قد يتحول إلى مرض عضوي.

وبناء على ما سبق لا بد من أن تكون أفكارنا إيجابية لأننا نتأثر ونؤثر بمن حولنا، وأن نصادق الإيجابيين حتى نشعر بالإيجابية والتفاؤل في حياتنا، فهناك حكمة قديمة تقول: (أفضل شيء يمكن أن تفعله للفقراء ألا تكون واحداً منهم) هذا الكلام يعلمنا عدم الوقوف في مكان واحد ولا الاستسلام في وظيفة ثابتة ذات أجر متدنٍ لأنها لن تساعدنا على شيء بل يمكننا أن نكافح ونخرج من دوامة السلبية.

إن الأعذار قد تحولنا لأشخاص شديدي التشاؤم وتجعلنا نفسر دوماً ما يحدث حولنا بطريقة سوداوية، ولذلك يقول العالم والطبيب والفيلسوف العربي الشهير ابن سينا: «العقل البشري قوة من قوى النفس لا يستهان بها» ولذلك من أجل أن نحمي عقولنا نحتاج للقراءة والتزود بالمعرفة والتفاؤل والإيجابية والبحث عن الأفكار الملهمة، وسوف يقودنا عقلنا الباطن إلى النجاح والتفوق.