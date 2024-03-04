معالج غامض من هواوي تثير نتائجه قلق إنتل وإي إم دي

أثار طرح شركة الحلول التقنية الصينية هواوي لنتائج معالج جديد لا يزال تحت الاختبار، لغطاً في الأوساط التقنية، بعدما جاءت نتائج الاختبار التي كشفت عنها هواوي مقاربة لنتائج معالجات مثل إنتل وإي إم دي الأمريكيتين.

وظهرت على الإنترنت نتائج اختبارات أداء معالج هواوي HiSilicon Taishan V120 للخوادم، مكشفة عن أداء مفاجئ يضاهي أنوية AMD Zen 3 التي ظهرت قبل أربع سنوات.



تشير النتائج، الموجودة على موقع «غيك بينش»، إلى أن تكنولوجيا شرائح هواوي قد لا تكون بعيدة عن الشركات الرائدة في صناعة المعالجات، إيه إم دي وإنتل، ووفقاً لموقع «Tom's Hardware»، فإن نواة «Taishan V120»، من شركة «HiSilicon» التابعة لهواوي، تم رصدها لأول مرة في شريحة هاتف هواوي Kirin 9000s الذكي.

وتشير نتائج « Geekbench 6» الجديدة، التي تم رفعها قبل بضعة أيام، إلى أن نواة Taishan V120 على الأرجح مصنوعة على عقدة 7 نانومتر من الجيل الثاني، كما هو الحال مع شرائحKirin 9000s ، إلا أن طراز المعالج المختبر لا يزال غامضاً،

وغير معروف للآن في أي أجهزة أو نظام تشغيل ستستخدمه هواوي، نظراً لأدائه العالي في النواة الواحدة، والذي يؤهله للعمل في أجهزة السيرفرات.



وكانت هواوي قد أعلنت عن عملها على تطوير معالج Kunpeng 930 بالتعاون مع تي إس إم سي التايوانية، إلا أنه لم يتوفر بعد حظر تي إس إم سي التايوانية من التصنيع لهواوي، وبطرح المعالج الجديد تستشعر الشركات العملاقة إنتل وإيه إم دي الأمريكيتين القلق من منافس ثالث قد يزعزع الأسواق بطرح تكنولوجيات جديدة لأجهزة الحواسب، إلا أن عدم طرح هواوي لأي بيانات أو معلومات عن استهلاك الطاقة أو عدد الأنوية أو التكنولوجيا المستخدمة، يجعل الشركتين الأمريكيتين في توتر انتظارا لتوفر تلك المعلومات، التي ستحدد مدى قدرة معالج هواوي على المنافسة.



