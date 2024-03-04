الديوان الملكي بالنرويج يكشف تطورات حالة هارالد الصحية

(MENAFN
- Al-Bayan)
كشف الديوان الملكي بالنرويج تطورات الحالة الصحية للملك هارالد.
وأوضح الديوان، اليوم، أن هارالد سيحتاج إلى تثبيت جهاز دائم لتنظيم ضربات القلب، وذلك بعد أن توجَّه جواً من ماليزيا إلى أوسلو على متن طائرة إجلاء طبي أمس.
وكان الملك، البالغ من العمر 87 عاماً، قد أجرى جراحة لتثبيت جهاز مؤقت لتنظيم ضربات القلب يوم السبت، بعد دخوله المستشفى بسبب عدوى في أثناء رحلة خاصة بجزيرة لانكاوي.
وأضاف الديوان الملكي، في بيان: «تمت السيطرة على العدوى»، مشيراً إلى أن «معدل ضربات القلب منخفض لدى الملك، وسيحتاج لتثبيت جهاز دائم لتنظيم ضربات القلب».
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