الديوان الملكي بالنرويج يكشف تطورات حالة هارالد الصحية

كشف الديوان الملكي بالنرويج تطورات الحالة الصحية للملك هارالد.

وأوضح الديوان، اليوم، أن هارالد سيحتاج إلى تثبيت جهاز دائم لتنظيم ضربات القلب، وذلك بعد أن توجَّه جواً من ماليزيا إلى أوسلو على متن طائرة إجلاء طبي أمس.

وكان الملك، البالغ من العمر 87 عاماً، قد أجرى جراحة لتثبيت جهاز مؤقت لتنظيم ضربات القلب يوم السبت، بعد دخوله المستشفى بسبب عدوى في أثناء رحلة خاصة بجزيرة لانكاوي.

وأضاف الديوان الملكي، في بيان: «تمت السيطرة على العدوى»، مشيراً إلى أن «معدل ضربات القلب منخفض لدى الملك، وسيحتاج لتثبيت جهاز دائم لتنظيم ضربات القلب».

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