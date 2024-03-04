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الخارجية الأمريكية: وفاة موظف أمريكي في السفارة بالقدس والواقعة قيد التحقيق

3/4/2024 3:00:38 PM
(MENAFN- Al-Bayan)


أكدت الولايات المتحدة اليوم الاثنين وفاة موظف بسفارتها في القدس وقالت إن الحادث قيد التحقيق لكن لا توجد مؤشرات على وجود عمل مدبر في وفاته.

ورفض المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر تقديم مزيد من التفاصيل لاعتبارات الخصوصية.

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