الخارجية الأمريكية: وفاة موظف أمريكي في السفارة بالقدس والواقعة قيد التحقيق

الخارجية الأمريكية: وفاة موظف أمريكي في السفارة بالقدس والواقعة قيد التحقيق
التاريخ
3/4/2024 3:00:38 PM
(MENAFN
- Al-Bayan)
أكدت الولايات المتحدة اليوم الاثنين وفاة موظف بسفارتها في القدس وقالت إن الحادث قيد التحقيق لكن لا توجد مؤشرات على وجود عمل مدبر في وفاته.
ورفض المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر تقديم مزيد من التفاصيل لاعتبارات الخصوصية.
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