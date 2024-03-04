99 % نسبة مؤشر الجرائم المكتشفة استناداً لفحص الأدلة الجنائية في دبي

أكد معالي الفريق عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، أن الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة استطاعت دعم الإدارات العامة ومراكز الشرطة في الكشف عن غموض آلاف الجرائم المعقدة، بالأدلة والبراهين العلمية الموثقة، ما ساهم في تحقيق نسبة 99% في مؤشر نسبة الجرائم المُكتشفة بناءً على فحص وتحليل الأدلة الجنائية خلال عامين 2022 و2023.

وأضاف معاليه أن الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة ساهمت من خلال الأدلة القاطعة في القبض على مرتكبي الجريمة وتقديمهم للعدالة، مشيراً إلى أن شرطة دبي تستثمر في كوادرها البشرية وفق خطة استشرافية من خلال ابتعاثهم لدراسة تخصصات علمية دقيقة في مجال الأدلة الجنائية وعلم الجريمة، للمساهمة في دعم عمليات الشرطة في المجالات التخصصية كافة.

جاء ذلك خلال تفقد معالي الفريق المري، للإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة ضمن برنامج التفتيش السنوي على الإدارات العامة ومراكز الشرطة، بحضور سعادة اللواء أحمد ثاني بن غليطة، مدير الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة، ونائبيه العميد خبير أحمد مطر المهيري للشؤون الفنية، والعميد مكي سلمان لشؤون الإدارة، والعميد الدكتور صالح الحمراني، نائب مدير الإدارة العامة للتميز والريادة، والعميد خالد بن سليمان، نائب مدير المكتب التنظيمي للقيادة، ومديري الإدارات الفرعية، وعدد من الضباط.

واستمع معاليه إلى شرح حول ممكنات الريادة في إنجاز التقارير الجنائية، حيث تمتلك الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة، 262 خبيراً جنائياً، و191 فنياً، بالإضافة إلى حصولها على اعتمادات الآيزو، واجتياز اختبارات الكفاءة والتمكين، وتطبيق أفضل الممارسات العالمية الجنائية، وجلب أحدث التكنولوجيا والأجهزة المُتطورة، والبرامج الإلكترونية والأنظمة، وغير ذلك، الأمر الذي أسهم في سرعة إنجاز التقارير.

واطلع معاليه على مؤشرات الأداء العام للإدارة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة الذي تضمن مؤشر نسبة الجرائم المُكتشفة بناءً على فحص وتحليل الأدلة الجنائية والذي حقق 99% خلال عامين 2022 و2023.

وبلغ إجمالي المعاملات الواردة للإدارة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة، 32 ألف معاملة (فحص عينات) خلال العام 2023، في حين بلغ عدد الآثار المرفوعة والمفحوصة 58 ألف أثر مادي.

واستمع معاليه إلى شرح حول أهم الإنجازات، التي حققتها الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة، خلال الأعوام الماضية.

كما اطلع على الخطة الاستشرافية والمشاريع المستقبلية للإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة، والتي تهدف إلى أن تكون شرطة دبي الأكثر ابتكاراً وذكاءً في المنطقة بحلول عام 2031، من خلال تحقيق هدف "إمارة بلا جريمة"، والمواجهة الاستباقية للتحديات والجرائم المستقبلية، وحماية ذكية للممتلكات، وحفظ الأمن والنظام، إضافة إلى الاستثمار في المواهب والكفاءات.

وتجوَّل معاليه في الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة، واطلع على المشاريع المعروضة ضمن معرض المشاريع المستقبلية للأدلة الجنائية، مُشيداً بجهود فرق العمل في التطلع للتطوير المستمر.

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