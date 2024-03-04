أحمد بن محمد يقدم واجب العزاء إلى عبدالله سعيد بالحب العامري وإخوانه في وفاة والدتهم

(MENAFN
- Al-Bayan)
قدّم سموّ الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي اليوم واجب العزاء إلى عبد الله سعيد بالحب العامري وإخوانه، في وفاة المغفور لها والدتهم، وذلك خلال زيارة سموه لمجلس العزاء في دبي.
وأعرب سموّه عن صادق عزائه ومواساته لأسرة وأبناء الفقيدة، داعياً الله العليّ القدير أن يتغمّدها بواسع رحمته وأن يسكنها فسيح جنّاته، وأن يلهم أسرتها وذويها جميل الصبر والسلوان.
تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز
MENAFN04032024000110011019ID1107933302
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.