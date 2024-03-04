أحمد بن محمد يقدم واجب العزاء إلى عبدالله سعيد بالحب العامري وإخوانه في وفاة والدتهم

قدّم سموّ الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي اليوم واجب العزاء إلى عبد الله سعيد بالحب العامري وإخوانه، في وفاة المغفور لها والدتهم، وذلك خلال زيارة سموه لمجلس العزاء في دبي.

وأعرب سموّه عن صادق عزائه ومواساته لأسرة وأبناء الفقيدة، داعياً الله العليّ القدير أن يتغمّدها بواسع رحمته وأن يسكنها فسيح جنّاته، وأن يلهم أسرتها وذويها جميل الصبر والسلوان.

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