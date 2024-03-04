حكومة أبوظبي تعتمد ساعات العمل في شهر رمضان

حكومة أبوظبي تعتمد ساعات العمل في شهر رمضان
التاريخ
3/4/2024 3:00:38 PM
(MENAFN
- Al-Bayan)
اعتمدت حكومة أبوظبي ساعات الدوام الرسمي لموظفي الجهات الحكومية خلال شهر رمضان 1445هـ، من 09 صباحاً إلى 02:30 ظهراً، (الإثنين إلى الخميس)، ومن 09 صباحاً حتى 12 ظهراً (الجمعة).
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