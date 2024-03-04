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حكومة أبوظبي تعتمد ساعات العمل في شهر رمضان

3/4/2024 3:00:38 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

اعتمدت حكومة أبوظبي ساعات الدوام الرسمي لموظفي الجهات الحكومية خلال شهر رمضان 1445هـ، من 09 صباحاً إلى 02:30 ظهراً، (الإثنين إلى الخميس)، ومن 09 صباحاً حتى 12 ظهراً (الجمعة).

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