حكومة أبوظبي تعتمد ساعات العمل في شهر رمضان

اعتمدت حكومة أبوظبي ساعات الدوام الرسمي لموظفي الجهات الحكومية خلال شهر رمضان 1445هـ، من 09 صباحاً إلى 02:30 ظهراً، (الإثنين إلى الخميس)، ومن 09 صباحاً حتى 12 ظهراً (الجمعة).



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