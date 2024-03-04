الطقس المتوقع غداً في الإمارات

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا مغبرا وغائما بوجه عام مع سقوط أمطار على مناطق متفرقة من الدولة، وانخفاض في درجات الحرارة يكون رطباً ليلاً وصباح الأربعاء مع احتمال تشكل الضباب الخفيف، والرياح معتدلة إلى نشطة السرعة وقوية على البحر مع نشاط السحب، وتكون مثيرة للغبار والأتربة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية.

وحركة الرياح: جنوبية شرقية إلى شمالية غربية / 15 إلى 30 كم/س تصل إلى 50 كم/س، والموج في الخليج العربي متوسط - مضطرب مع نشاط السحب.

ويحدث المد الأول عند الساعة 08:00، والجزر الأول عند الساعة 15:54. وفي بحر عمان الموج متوسط إلى مضطرب مع نشاط السحب، ويحدث المد الأول عند الساعة 19:11، والمد الثاني عند الساعة 04:30، والجزر الأول عند الساعة 11:10، والثاني عند الساعة 00:10.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة بالدولة غداً:

المدينة / الحرارة العظمى / الحرارة الصغرى / الرطوبة العظمى / الرطوبة الصغرى

أبوظبي 27 20 85 45

دبي 26 21 90 45

الشارقة 24 17 90 45

عجمان 25 21 85 50

أم القيوين 25 18 80 55

رأس الخيمة 23 16 85 45

الفجيرة 22 19 85 35

العـين 24 21 90 50

ليوا 31 20 85 40

الرويس 29 23 85 35

السلع 28 18 90 25

دلـمـا 23 20 90 35

طنب الكبرى 23 21 80 60

طنب الصغرى 23 21 80 60

أبو موسى 23 21 80 55.

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