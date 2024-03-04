كونفيدنت الهندية تبدأ فصل جديد لعلامتها التجارية في دبي

تبدأ مجموعة «كونفيدنت»، العلامة التجارية العقارية التي تأسست عام 2006، في فصل جديد من التوسع من خلال مشاريع متعددة في دبي، ما يعكس النجاح الذي تحقق في الهند.

وتحتفل مجموعة «كونفيدنت»، بالذكرى الثامنة عشرة لتأسيسها هذا العام. مع إرث مبني على تطوير الجودة، والتسليم في الوقت المناسب، ورضا العملاء.

برزت مجموعة «كونفيدنت» كحجر أساس في صناعة العقارات في ولاية كيرالا وكارناتاكا، بالهند حيث تضم أكثر من 203 مشروعاً تمتد على مساحة 100 مليون قدم مربع تقريباً من التطوير. وتمتلك وتدير عدد من ملاعب الجولف والمراكز التجارية والمدارس والمنتجعات، ومئات المشاريع السكنية في ولاية كيرالا وكارناتاكا.

لقد اكتسبت رحلة مجموعة «كونفدينت»، التي تميزت بفريق مختص من الاحترافيين بما في ذلك المهندسين المعماريين والمهندسين والمصممين والمحاسبين القانونيين والمحللين الماليين والعديد من الخبراء الآخرين، ثقة أكثر من 21000 عميل راضٍ. وبينما تحتفل العلامة التجارية بالذكرى السنوية لتأسيسها، فإنها تبدأ في فصل جديد من التوسع من خلال مشاريع متعددة في دبي، ما يعكس النجاح الذي تحقق في الهند.

تحت القيادة الديناميكية لروهيت روي، يستعد فرع دبي لتحقيق نجاح غير مسبوق، مسترشداً بالقيادة الحكيمة للمؤسس ورئيس مجلس الإدارة، الدكتور روي. رؤية C. J. وروهيت روي، وذلك لتوفير الرفاهية الحقيقية بأسعار مناسبة.

إن إلتزام «كونفيدنت»، دليل على التميز والابتكار للمشروع الذي تم إنجازه خلال 11 شهراً منذ بداية الحفر إلى التسليم، ويضع معياراً جديداً للمعيشة الفاخرة في دبي. وشهد حفل الإعلان عن المشروع، الذي أقيم في 4 مارس 2024، بفندق فيرمونت، حضوراً مرموقاً للدكتور روي. C. J، وروهيت روي، والمهندس وليد صلاح، وشخصيات أخرى.

وتم أيضاً تسليم مفتاح رمزي إلى المشتري الأول في 04 مارس 2024.

وستكشف مجموعة «كونفيدنت» في المستقبل القريب عن 5 مشاريع أخرى في دبي والتي سيتم تطويرها بشكل فردي أو في شراكات في دبي.

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