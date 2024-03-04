إطلاق برنامج لدعم نمو أعمال الشركات الناشئة لرائدات الأعمال في الإمارات

أطلقت وزارة الاقتصاد بالتعاون مع «الجمعية الأوروبية للسيدات- EWA»، برنامج «تسريع الجاهزية للاستثمار لرائدات الأعمال»، بهدف دعم نمو أعمال الشركات الناشئة التي تقودها رائدات الأعمال في الدولة، وتعزيز توسعها بالقطاعات الاقتصادية الجديدة، وتزويدها بالمهارات الأساسية لجمع التمويلات والاستثمارات ودعم تواصلها مع المستثمرين. جاء ذلك خلال احتفالية تم تنظيمها بمركز دبي للسلع المتعددة، بحضور عبدالله أحمد آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد، وبمشاركة ممثلي وقادة مختلف الجهات الداعمة لبيئة ريادة الأعمال في الدولة من القطاع الحكومي والخاص.

ويأتي هذا البرنامج ضمن مبادرات مشروع موطن ريادة الأعمال، الذي أطلقته الوزارة في عام 2021، وفي إطار تعزيز جهود الدولة في المساواة بين الجنسين، ودعم مساهمة المرأة في القطاعات والأنشطة الاقتصادية المتنوعة، من خلال تشجيعها على إقامة مشاريع ريادية جديدة تسهم في تعزيز التنمية الاقتصادية للدولة.

وأكد عبدالله أحمد آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد، أن دولة الإمارات بفضل توجيهات قيادتها الرشيدة قطعت أشواطاً واسعة في تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، ودعم مشاركتها بصورة فعالة ومتكافئة في تطوير اقتصاد متنوع ومستدام.

وقال: «يمثل البرنامج الجديد الذي أطلقته الوزارة بالشراكة مع «الجمعية الأوروبية للسيدات- EWA»، خطوة جديدة لتعزيز جهود الدولة في هذا الصدد، حيث سيوفر البرنامج فرصاً تمويلية للمشاريع الناشئة لرائدات الأعمال في الأسواق الإماراتية، وتعزيز توسعها بالقطاعات الاقتصادية الجديدة لا سيما التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والتقنيات التكنولوجية المتقدمة، وتزويدها بالحلول والأدوات المتقدمة التي تساعدها على النمو والابتكار، بما يدعم قدرتها التنافسية على المستويين الإقليمي والعالمي، وبما يرسخ مكانة الإمارات كوجهة عالمية لريادة الأعمال».

ووجه آل صالح الشكر إلى مركز دبي للسلع المتعددة، ومركز الشارقة لريادة الأعمال (شراع)، ومجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار، ومجلس صناعات الطاقة النظيفة، وغيرها من الجهات الأخرى، على جهودها المتميزة ودعمها لهذه المبادرة ومساهمتها الفعالة لإقامة هذا الحدث المهم.

ومن جانبها، قالت يوليا ستارك، رئيسة «الجمعية الأوروبية للسيدات- EWA»: «تمثل المرأة عنصراً مهماً في تعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة، لذلك نحن ملتزمون بتمكينها في مختلف الأنشطة الاقتصادية، ولدينا رؤية طموحة من خلال هذا البرنامج تكمُن في توفير الفرص والممكنات للمرأة لبناء مشاريع جديدة، وبما يعزز من دورها ومساهمتها في دعم النمو الاقتصادي المستدام سواء على مستوى دولة الإمارات أو خارجها».

وأوضحت الوزارة أن عملية اختيار الشركات الناشئة للانضمام إلى البرنامج ستقوم على مجموعة من المعايير، ومنها التركيز على الشركات الناشئة العاملة في قطاعات التكنولوجيا والاستدامة والرعاية الصحية والقطاعات الأخرى ذات الصلة، وأيضاً مراحل تطورها، ومدى قدرتها على النمو وتوافق منتجاتها وخدماتها مع احتياجات السوق، وكذلك مدى التوافق والتكامل بين فريق العمل.

وأشارت الوزارة إلى وجود لجنة مكونة من مجموعة من الخبراء المتخصصين، لاختيار 15 شركة ناشئة ضمن المرحلة الأولى من البرنامج، والتي ستكون مدتها 3 أشهر، حيث ستحصل هذه الشركات على مجموعة من ورش العمل والدورات في مجال ريادة الأعمال، وكيفية تقديم العروض الخاصة بالمشروعات بطريقة أكثر تشويقاً للمستثمرين، إضافة إلى دعمها في التعرف على ديناميكيات السوق الدولية، بما يسهم في مساعدتها على الازدهار والنمو المستدام.

ويوفر البرنامج إمكانية التمويل للمشاريع المنضمة له بقيمة تتراوح ما بين 100 ألف حتى 500 ألف دولار، وذلك من مجموعة من المستثمرين، بما يدعم تعزيز النظام البيئي للشركات الناشئة في الدولة.

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