«أبوظبي للاستثمار» يطلق شراكة مع النجم العالمي إدريس إلبا

عقد مكتب أبوظبي للاستثمار شراكة جديدة مع الممثل العالمي الشهير والناشط في مجال العمل الإنساني، إدريس إلبا، لتسليط الضوء على رؤية أبوظبي الطموحة، لتحقيق مستقبل مستدام وآمن للاحتياجات العالمية من الغذاء والمياه.

وتستفيد هذه الشراكة من جهود أبوظبي لتكريس مكانتها كمركز عالمي رائد في توظيف الابتكارات التكنولوجية لإنتاج الغذاء ومعالجة المياه، وتأتي هذه الاتفاقية بعد إطلاق مبادرة محمد بن زايد للماء للتعامل مع تحدي ندرة المياه على مستوى العالم.

وتواصل أبوظبي جهودها الرائدة لتأمين مستقبل الغذاء والماء المستدام على مستوى العالم بالاستفادة من شبكتها اللوجستية المتقدمة، التي تغطي 33% من سكان العالم، وقدرتها الكبيرة على توفير التمويل اللازم لنمو ونجاح الأعمال، وبنيتها التحتية المتطورة وأطرها التشريعية الداعمة، إلى جانب عقد الشراكات العالمية المختلفة لتحقيق هذه الأهداف.



ريادة

ويهدف التعاون الجديد مع النجم العالمي إدريس إلبا، عبر مجموعته الاستثمارية «أكونا»، لاستعراض مبادرات أبوظبي الرائدة في تطوير الأغذية الجديدة، والتحول الزراعي، وتقنيات معالجة المياه، حيث تهدف أبوظبي إلى تحقيق الريادة في زراعة الطحالب الدقيقة، وتطوير آليات الاستزراع السمكي لأنواع رئيسية من الأسماك، إلى جانب ابتكار الحلول التكنولوجية لنظم معالجة المياه بالتناضح العكسي.

وتلتزم مجموعة «أكونا» برعاية نمو الصناعات وريادة الأعمال الأفريقية، من خلال عقد شراكات استراتيجية في كافة القطاعات، والاستثمار ذي الأثر الاجتماعي، وفي التقنيات المبتكرة، بالإضافة إلى توفير خدمات استشارية رفيعة المستوى عبر قارة أفريقيا وخارجها.

حملات

وسيستهل النجم العالمي إلبا هذا التعاون بالمشاركة في برامج وحملات توعية عالمية لإلهام وتسريع آليات تطوير إنتاج الغذاء والمياه، وتسليط الضوء على مسيرة تطور أبوظبي وبروزها كنموذج فريد لتحقيق نتائج اقتصادية واجتماعية إيجابية للأجيال القادمة. وتشمل هذه الجهود أيضاً التعاون مع نخبة من المؤسسات العالمية مثل «ناشيونال جيوغرافيك» لإبراز النتائج العالمية المؤثرة للمبادرات المستقبلية، التي تضطلع بها أبوظبي.

حلول

وقال بدر سليم سلطان العلماء، المدير العام بالإنابة لمكتب أبوظبي للاستثمار: «تسعى أبوظبي إلى إيجاد حلول مبتكرة للتحديات العالمية وتحويلها إلى فرص تعود بالنفع على الجميع. نعمل على ريادة جهود الابتكار في مجال إنتاج الغذاء والمياه والاستدامة والنمو، ونواصل التعاون مع شركائنا لابتكار وتوظيف الحلول المتطورة القادرة على التعامل مع التحديات الغذائية والبيئية العالمية. ويسعدنا العمل مع الشخصيات العالمية الملهمة والمؤثرة، والتي تشاركنا رؤيتنا الطموحة للمستقبل. وستلعب شراكتنا مع إدريس إلبا دوراً رئيسياً في استشراف مستقبل الأمن الغذائي والمائي على مستوى المنطقة والعالم».



مبادرة

وقال إدريس إلبا، رئيس ومؤسس مجموعة «أكونا»: «نستعد للانطلاق في مبادرة عالمية لتوفير مستقبل أفضل للجميع، مستلهمين الجهود الرائدة لدولة الإمارات العربية المتحدة، وكلنا ثقة بأن تعاوننا مع المبتكرين والمهندسين ورواد الأعمال في التكنولوجيا، الذين يكرسون جهودهم لمواجهة التحديات الأكثر أهمية في العالم، ستمكننا من توظيف الطموحات المستقبلية لدولة الإمارات في اكتشاف حلول جديدة لتعزيز التغير الإيجابي على المستويات الاقتصادية والاجتماعية في أنحاء العالم».

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