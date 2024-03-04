العراق يستكمل شروط الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية

أكد العراق أنه استكمل الشروط اللازمة للانضمام إلى منظمة التجارة العالمية (WTO)، وذلك بعد قيامه بإجراء إصلاحات اقتصادية شاملة وتحسين بيئة الأعمال.



وكان العراق قدم طلب الانضمام للمنظمة في سنة 2004.



وأكد أثير الغريري، وزير التجارة العراقي، أن العراق قد أكمل الشروط اللازمة ليصبح عضواً في منظمة التجارة العالمية (WTO)، بعد اكتمال الإصلاحات الاقتصادية وتعزيز المناخ الاستثماري.

وجاءت تصريحات وزير التجارة العراقي في مشاركته في المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية الذي عقد في أبوظبي.

إصلاحات

قال شوان إبراهيم طه، خبير في شؤون مالية واستثمارات العراق: «يحتاج العراق في مجال الأعمال إلى إجراء إصلاحات كبيرة وتغييرات لتعزيز قطاعه الخاص الذي لا يزال يتخلف، على الرغم من الفرص والموارد المتاحة في البلاد».

وتابع: «للامتثال لقواعد منظمة التجارة العالمية، يجب على العراق مواءمة سياساته التجارية مع المعايير الدولية، فتعزز هذه العملية كفاءة الصناعات المحلية، وكذلك تجذب الاستثمارات الأجنبية، فيكون المستثمرون أكثر ثقة ببيئات تنظيمية شفافة وثابتة، وهو ما تحتاجه بشكل ملح الشركات الصغيرة والمتوسطة في العراق».

ويعزز انضمام العراق إلى منظمة التجارة العالمية (WTO) الشفافة والتنبؤ في العلاقات التجارية، فالمنظمة توفر نظاماً قائماً على القوانين يضمن المنافسة العادلة، مع الفائدة المضافة من حل النزاعات، عبر آلية حل حيوية وعملية، ما يضمن ميداناً متساوياً لجميع الأعضاء.



وعلاوةً على ذلك، تعمل منظمة التجارة العالمية على تعزيز التنمية عبر معالجة مخاوف الدول النامية، وتعترف أحكام المعاملة الخاصة والمختلفة بالاحتياجات التنموية لهذه الدول، ما يتيح لها المزيد من الوقت والمرونة للامتثال لاتفاقيات المنظمة، ويهدف هذا التضمين إلى تقليل الفجوة الاقتصادية بين الدول المتقدمة والنامية.

فوائد

إلى ذلك، يقدم الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية (WTO) العديد من الفوائد للدول الأعضاء، فيعزز النمو الاقتصادي والاستقرار والتكامل العالمي، ويفتح الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية الأسواق عبر تقليل حواجز التجارة، ما يتيح خفض الرسوم الجمركية وتقليل القيود، إضافة إلى أنه يؤدي إلى زيادة فرص التصدير.





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