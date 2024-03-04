«سیاحة عجمان» تستعرض معالمھا في بورصة برلین للسفر 2024



أعلنت دائرة التنمية السياحية بعجمان مشاركتھا في معرض بورصة برلین للسیاحة والسفر 2024، المعروف أیضاً بـ«آي تي بي برلین»، والذي یُعد من بین أبرز المعارض التجاریة في السفر على مستوى العالم ویُقام ھذا الحدث من 5 وحتى 7 مارس من سنة 2024 في برلین.

وتھدف المشاركة إلى عرض المقومات السیاحیة والثقافیة المتنوعة في الإمارة وتعزیز الوعي بجاذبیتھا وجھة سیاحیة متمیزة، مع التركیز على تعزیز التبادل الثقافي، وبناء شراكات واعدة، وتعزیز الروابط السیاحیة بین عجمان والمجتمع العالمي.

رؤیـة استراتیجیة





وقال محمود خليل الهاشمي، المدير العام لدائرة التنمية السياحية بعجـمان: «إن النمو الرائع الذي حققته عجمان في الـعام الماضي یبرز الـتزامھا القوي تجاه تطویر القطاع السیاحي، وھـو إنجاز یبرز الجھود المسـتمرة والرؤیـة الاستراتیجیة للإمارة في تعزیز جاذبیتھا وجھة سیاحیة رائدة».

وأضاف: «تـتمیز عجـمان بـتراثھا الـثقافـي الفرید والغني، وبـمشاركتنا الفعالة فـي المعرض، نتوقـع أن یتعرف العالم إلى جمالھا وتنوعھا كما أن نجاح عجمان فـي قـطاع السیاحة یبرز التفرد والابتكار فـي تقدیم تجارب متمیزة للزوار ونتطلع إلى اسـتمرار ھـذا التطور الإیجابي وتحقیق مزید من النجاحات في المستقبل».

تجارب شاملة

وتشكل التجارب الثقافیة في عجمان نسیجاً غنیاً یتجسد في الأسواق التقلیدیة، ورحلة فریدة في عالم الطھي تتنوع بین المطاعم الشعبیة والعالمیة وتتكامل ھذه التجارب بشكل مثالي مع مجموعة من المتاحف المتنوعة.

ومن بین ھذه المعالم في عجمان یبرز متحف عجمان، الذي یروي قصة الإمارة ومسار تطور سكانھا على مدى 5000 عام قبل المیلاد، ما یمنح الزوار فھماً شاملاً للتراث الغني للمنطقة.

المسار التراثي

إلى جانب ذلك، تم افتتاح المسار التراثي في مطلع ھذا العام، ویبرز الجوھر المستدام لعجمان إمارة تاریخیة نابضة بالحیاة ما یمثل خطوة مھمة نحو الحفاظ على تراث عجمان الغني وتعزیزه.



ویعد «المسار التراثي» إضافة قیمة لتطویر المشھد التراثي في المنطقة، ویعزز التواصل مع التاریخ والثقافة لدى سكان عجمان وزوارھا.



وإضافة إلى المشھد الثقافي، تم افتتاح متحف بیت راشد الخضر في سنة 2023، والذي یُظھر الشعر تعبیراً فنياً ووسیلة لنقل التراث والقصص.



عشاق المغامرات

تشمل الفعالیات في عجمان أنشطة متنوعة تلبي رغبات عشاق المغامرات، إضافة إلى فرص المشي لمسافات طویلة في المناطق الطبیعیة الخلابة في منطقة الزوراء.

وتوفر منطقة مصفوت، تجربة فریدة لاستكشاف المنطقة عن طریق توفیر مسارات لركوب الدراجات الجبلیة واكتشاف الطبیعة الخلابة.

نمو الاستثمار



وحتى نهاية سنة 2023، تحتضن عجمان 50 فندقاً ومنتجعاً بمجمل 4292 غرفة وشھدت الإمارة نمواً هو 11% في الإیرادات وزیادة 6% في معدل الإشغال 2023 مقارنة بالعام السابق، وفقاً لتقریر شركة سمیث لبحوث السفر STR. ووفقاً للتقریر، تتفوق عجمان على منافسیھا بمعدل إشغال 82%.





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