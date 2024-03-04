شركات تأمين في الصين تحذر من مخاطر أزمة ديون تشاينا فانكي



قالت مصادر مطلعة إن عدداً من كبرى شركات التأمين الصينية حذرت من مخاطر أزمة ديون شركة تشاينا فانكي للتطوير العقاري، في الوقت الذي تراجعت فيها أسعار أسهم وسندات الشركة إلى مستويات قياسية بسبب المخاوف من عجزها عن سداد التزاماتها المالية.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن المصادر القول، إن شركتي تأمين مقرهما في بكين، قامتا بضخ استثمارات سنوية في فانكي، طالبتا مديري محافظ استثماراتهما الخارجيين الأسبوع الماضي بمراقبة مخاطر ائتمان فانكي عن كثب.

وأضافت المصادر أن شركة تأمين على الحياة في الصين طالبت مديري صناديق التقاعد التابعة لها بالحد من الاستثمار في فانكي.

في الوقت نفسه، بدأت تشاينا فانكي وهي ثاني أكبر مطور عقاري في الصين جولة مفاوضات جديدة مع عدة شركات تأمين حكومية صينية خلال الأيام الماضية لتمديد آجال بعض ديونها. ولم يتم التوصل إلى اتفاق حتى الآن.

يذكر أن فانكي هي واحدة من عدد محدود من شركات التطوير العقاري الصينية التي تمتع بتصنيف ائتماني جيد. وقد أصبحت الشركة الأحدث التي تنضم إلى قائمة المراقبة الوثيقة من جانب المستثمرين والدائنين، بعد تخلف عدد من شركات العقارات الكبرى مثل كانتري جاردن هولدنجز وتشاينا إيفرجراند جروب عن سداد ديونها. وتراجعت أسعار أسهم وسندات فانكي في تعاملات اليوم بسبب المخاوف من تعثرها في سداد التزاماتها المالية.

وتراجع سعر سهم فانكي في بورصة نيويورك بنسبة 7.1 % ليصل إلى أقل مستوياته على الإطلاق، في حين تراجع في بورصة شينشن 4.7 % وهو أكبر تراجع منذ ديسمبر 2022.





كما تراجعت قيمة بعض سندات فانكي باليوان الصيني إلى أقل مستوياتها بحسب بيانات وكالة بلومبرج للأنباء.



وتراجع سعر سندات فانكي الدولارية التي تستحق السداد عام 2027 بمقدار 6 سنتات تقريباً ليصل إلى 47.3 سنتاً لكل دولار من القيمة الاسمية للسند.

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