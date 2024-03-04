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فرنسا تدرج الحق في الإجهاض ضمن دستورها

3/4/2024 3:00:36 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

صوت البرلمان الفرنسي اليوم الاثنين لإدراج الحق في الإجهاض في الدستور الفرنسي.

وتحققت أغلبية الثلثين المطلوبة خلال اجتماع لمجلسي البرلمان اليوم الاثنين في فرساي. وصوت 72 نائبا فقط ضد إدارج الإجهاض في الدستور بينما أيده 780 نائبا.

وتحدث رئيس الوزراء جابريل أتال عن "ذنب أخلاقي" إزاء كل النساء اللاتي عانين. وأكد "تطاردنا معاناة وذكرى العديد والعديد من النساء اللاتي عانين لعقود بسبب عدم قدرتهن على التحرر"، مضيفا أنه يشعر بالسعادة بسبب "النهاية الناجحة لنضال طويل".

وخلال التصويت، تجمع عدة مئات من النشطاء المناهضين للحق في الإجهاض بالقرب من مقر الجلسة في فرساي للاحتجاج على التعديل الدستوري.

كما أوضحت الكنيسة الكاثوليكية أنها لا تزال تعارض عمليات الإجهاض.

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