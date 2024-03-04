زلزال بقوة 4.9 درجات يضرب جناق قلعة شمال غربي تركيا

ضرب زلزال بقوة 9ر4 درجات على مقياس ريختر، مساء اليوم الاثنين، ولاية جناق قلعة في شمال غربي تركيا.

وقالت رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ التركية (آفاد) في موقعها الالكتروني، إن مركز الزلزال قضاء ينيجه، بحسب وكالة الأناضول التركية للأنباء.

وأشارت إلى أن الزلزال وقع على عمق 44ر10 كيلو مترات تحت سطح الأرض.

ولم ترد أي معلومات عن وقوع أي خسائر في الأرواح أو الممتلكات.

يذكر أن زلزالين بقوة 7ر7 درجات و6ر7 درجات على مقياسي ريختر ضربا جنوب شرق تركيا وشمال سوريا في السادس من فبراير العام الماضي، وتلتهما آلاف الهزات الأرضية، وفي المجمل، لقي أكثر من 57 ألف شخص حتفهم في البلدين وأصبح أكثر من مليوني شخص بلا مأوى في تركيا وحدها.

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