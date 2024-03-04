زلزال بقوة 4.9 درجات يضرب جناق قلعة شمال غربي تركيا

(MENAFN
- Al-Bayan)
ضرب زلزال بقوة 9ر4 درجات على مقياس ريختر، مساء اليوم الاثنين، ولاية جناق قلعة في شمال غربي تركيا.
وقالت رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ التركية (آفاد) في موقعها الالكتروني، إن مركز الزلزال قضاء ينيجه، بحسب وكالة الأناضول التركية للأنباء.
وأشارت إلى أن الزلزال وقع على عمق 44ر10 كيلو مترات تحت سطح الأرض.
ولم ترد أي معلومات عن وقوع أي خسائر في الأرواح أو الممتلكات.
يذكر أن زلزالين بقوة 7ر7 درجات و6ر7 درجات على مقياسي ريختر ضربا جنوب شرق تركيا وشمال سوريا في السادس من فبراير العام الماضي، وتلتهما آلاف الهزات الأرضية، وفي المجمل، لقي أكثر من 57 ألف شخص حتفهم في البلدين وأصبح أكثر من مليوني شخص بلا مأوى في تركيا وحدها.
تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز
MENAFN04032024000110011019ID1107933286
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.