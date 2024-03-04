محمد الشرقي يشهد حفل توزيع جوائز دولية الفجيرة للبيانو ويكرم الفائزين



أكد سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة ، دور الفنون في تعزيز التقارب الإنساني بين شعوب العالم، وخدمة قطاع الثقافة والنهوض بقيمها المشتركة التي ترتقي بوعي المجتمعات وتطورها .

جاء ذلك خلال حضور سموه، حفل توزيع جوائز مسابقة الفجيرة الدولية للعزف على البيانو في نسختها الخامسة، التي نظمتها أكاديمية الفجيرة للفنون الجميلة تحت رعاية سموه، بحضور معالي الشيخ سالم بن خالد القاسمي وزير الثقافة .

وأشار سموه، إلى الدعم الكبير الذي توليه إمارة الفجيرة لقطاع الثقافة والفنون، ودعم صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة للمشاريع التي تسهم في تطوير العمل الثقافي بالإمارة، وترسيخ قيم التعايش والمشاركة والمفاهيم الإنسانية التي تنتهجها دولة الإمارات وتسعى لنشرها عالميًا.

وأشاد سموه بمستوى المشاركات في نسخة هذا العام، والتقدم المستمر في تنظيمها واستقطاب الموهوبين والمبدعين من مختلف الجنسيات والأقطار، إلى إمارة الفجيرة، وترسيخ حضورها العالمي كوجهةٍ ثقافية وفنية رائدة.

وتوّج سموّه الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى في فئات المسابقة والتي استقطبت مشاركة واسعة من عازفي البيانو من مختلف دول العالم ومن مختلف الفئات العمرية.

حضر الحفل سعادة الدكتور أحمد حمدان الزيودي مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة، وسعادة علي عبيد الحفيتي مدير أكاديمية الفجيرة للفنون الجميلة، وعدد من المدراء والمسؤولين وجمعٌ غفير من الجمهور.

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