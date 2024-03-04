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مقتل شخصين في اشتباكات بالضفة الغربية وشمالي إسرائيل

3/4/2024 3:00:35 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

قتل الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم، فتى فلسطينياً، خلال اقتحام مخيم الأمعري في الضفة الغربية، بحسب ما أعلنته وزارة الصحة الفلسطينية.

وقالت وزارة الصحة، في بيان، إن الفتى مصطفى أبو شلبك (16 عاماً) وصل جثة هامدة إلى المستشفى برام الله، إثر إصابته برصاص الجيش الإسرائيلي في الرقبة والصدر.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه نفَّذ عملية استمرت ست ساعات في مخيم الأمعري القريب من رام الله، مشيراً إلى أنه وقعت أعمال شغب عنيفة خلال العملية.

ووفقاً للجيش، تعرَّض الجنود الإسرائيليون لرشق بالحجارة وقنابل المولوتوف الحارقة، وردَّت قوات الأمن الإسرائيلية بالذخيرة الحية.

وأفادت تقارير أن شخصاً آخر لم يحدّد الجيش هويته، أصيب. كما أصيبت مجندة إسرائيلية بجروح طفيفة خلال تبادل إطلاق النار في المنطقة.

وقال الجيش إن قوات الأمن الإسرائيلية ألقت القبض على اثنين من المشتبه فيهما خلال العملية. وجرى استجواب مشتبه فيهم آخرين وتمت مصادرة مواد تنص على التحريض.

ومن جهة أخرى، أعلنت أجهزة الطوارئ الإسرائيلية أن شخصاً قتل بصاروخ مضاد للدبابات في شمال إسرائيل. وأصاب العديد من العمال الأجانب في حقل في الجليل اليوم.

وأصيب سبعة أشخاص بشظايا من الصاروخ، وتردد أن اثنين منهم حالتهم خطر. ويقال إن اثنين على الأقل من الضحايا من تايلاند.

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