توفير 300 فرصة وظيفية في القطاع العقاري للمواطنين بدبي

انسجاماً مع توجيهات ورؤية القيادة الرشيدة في أنّ المواطن دائماً في صدارة أولوياتها ومحوراً لكافة خطط النموّ؛ اختتمت دائرة الأراضي والأملاك في دبي بنجاح اليوم العقاري لتوظيف الإماراتيين 2024؛ والذي عُقد يوم الاثنين الموافق 4 مارس في فندق العنوان "سكاي فيو"، بالتعاون مع مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية في دبي ووزارة الموارد البشريّة والتوطين، ومجلس تنافسيّة الكوادر الإماراتيّة (نافس)، وهيئة تنمية المجتمع والراعي الرئيسي إعمار، بهدف استقطاب الكوادر والكفاءات الإماراتية لدخول السوق العقاري.

وقد حضر الحدث كلٍّ من معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، رئيس مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية في دبي، ومعالي حصة بنت عيسى بوحميد، مدير عام هيئة تنمية المجتمع في دبي، وغنام المزروعي، الأمين العام لمجلس تنافسية الكوادر الإماراتية "نافس"، وعبدالله علي بن زايد الفلاسي، مدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي وفريدة آل علي وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين المساعد لتوظيف الموارد البشرية الوطنية حيث كان في استقبالهم المهندس مروان بن غليطة، المدير العام بالإنابة لدائرة الأراضي والأملاك في دبي مع عدد من المديرين التنفيذيين ومديري الإدارات في أراضي دبي.

وشهد اليوم العقاري لتوظيف الإماراتيين مشاركة 53 شركة عقارية، حيث عرضوا أكثر من 300 فرصة وظيفية في مختلف مجالات القطاع. فيما حظي الحدث بإقبال كبير من قبل المواطنين الراغبين في الالتحاق بالعمل في القطاع العقاري الذي يعدّ أحد أهمّ القطاعات الاقتصاديّة في دبي وأكثرها نمواً ومساهمة في الناتج الإجمالي المحلّي، مما يعكس حرصهم على الانخراط في هذا القطاع الحيوي.

وقال معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، رئيس مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية في دبي: "نجحت رؤية قيادتنا الحكيمة بجعل دبي وُجهة لأبرز شركات التطوير العقاري والكفاءات العاملة في القطاع، وهو ما أوجد تنوعاً في هذا القطاع وتميّزاً جعل القطاع من أبرز الدعائم الاقتصادية لاقتصاد دبي، ونحن في المجلس عملنا منذ البداية على بناء شراكات مع القطاع الخاص والحكومي لمنح المواطنين فرص نوعية تتيح لهم بناء مسارٍ مهني مميز. وخلال جولتي في الحدث وحديثي مع ممثلي الشركات العقارية والمواطنين برزت الفرص الكثيرة التي تنتظر الاستفادة منها من الكفاءات المواطنة وخاصة أن الكثيرين من أصحاب الشركات العقارية التي التقيناها مواطنين حققوا قصص نجاح لافتة، وأدعوا المواطنين إلى استكشاف الفرص التي يمثلها القطاع العقاري والاستفادة من هذه المبادرات، ونشكر دائرة الأراضي والأملاك في دبي وشركاءنا من القطاع الخاص والحكومي على دورهم في إنجاح هذه المبادرة".

بدورها قالت معالي حصة بنت عيسى بوحميد، مدير عام هيئة تنمية المجتمع في دبي: "لقد كان من دواعي سرورنا المشاركة في اليوم العقاري لتوظيف الإماراتيين، والذي شهد إقبالاً كبيراً من المواطنين المهتمين بالانخراط في هذا المجال في مؤشر على المكانة التي يحظى بها القطاع بين أوساطهم. وقد قمنا في هيئة تنمية المجتمع في دبي بدعوة الباحثين عن عمل من حملة شهادة الثانوية فما فوق لحضور فعاليات هذا اليوم، ممن لديهم ملف تمكين لدى الهيئة، إلى جانب إشراك متعاملي الهيئة ممن تنطبق عليهم شروط التوظيف لدى أراضي دبي، الأمر الذي ساهم في نجاح هذه الفعالية. ونتطلّع لمزيد من التعاون مع كافة الجهات في الإمارة لمواصلة دعم تمكين المواطنين في مختلف القطاعات".

بدوره، قال غنام بطي المزروعي، أمين عام مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية، "يعد برنامج التمكين العقاري من البرامج النوعية المهمة، والتي تضمنتها المذكرة المبرمة العام الماضي مع مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية ودائرة الأراضي والأملاك في دبي، فوفق توجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة رئيس مجلس إدارة مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية، يحرص المجلس من خلال برنامج "نافس" على تعزيز التعاون مع الشركاء لدعم الجهود الرامية إلى تحقيق مستهدفات التوطين في هذا القطاع المزدهر".

وأكد المزروعي حرص مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية على المشاركة في اليوم العقاري لتوظيف الإماراتيين 2024 وورش العمل المصاحبة له، بهدف زيادة الوعي بخصوص استراتيجية توطين الوظائف بالقطاع الخاص وتأهيل كوادر إماراتية وكفاءات مواطنة تسهم في تنمية الاقتصاد الوطني من خلال القطاع العقاري.

وشدد المهندس مروان بن غليطة، المدير العام بالإنابة لدائرة الأراضي والأملاك في دبي؛ على أهميّة اليوم العقاري لتوظيف الإماراتيين في تعزيز دمج الكفاءات المواطنة في القطاع، مشيراً إلى أنّه حقق أهدافه من خلال توفير فرص العمل المناسبة للمواطنين والمواطنات، وتسليط الضوء على الدور الحالي والمستقبلي للقطاع العقاري في دعم الاقتصاد الوطني، وترسيخ الشراكة والتعاون بين القطاعين الحكومي والخاص في مجال التوطين وفقاً لرؤية القيادة الرشيدة.

وأضاف بن غليطة: "يأتي هذا الحدث ضمن الجهود الرامية إلى توفير بيئة عمل تشجع على النمو والتطوير المستمر للكفاءات الإماراتيّة. ويجسّد التزامنا بدعم استراتيجيات التوطين، انسجاماً مع الرؤى الطموحة لأجندة دبي الاقتصاديّة D33 التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والتي تشمل ضمن مستهدفاتها دمج 65 ألفاً من الجيل الإماراتي الصاعد في سوق العمل وفي القطاعات الواعدة، مما يسهم بشكل فعال في تعزيز اقتصادنا الوطني. وأدعو مختلف الجهات المعنيّة إلى مواصلة التعاون والمساهمة في المزيد من المبادرات التي تعزز قدراتنا المحلية وتسهم في تطوير الموارد البشرية في الإمارة".

ومن جانبها، قالت فريدة آل علي وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين المساعد لتوظيف الموارد البشرية الوطنية: "إن النجاح الكبير

لليوم العقاري من خلال المشاركة

الواسعة للشركات وعدد الوظائف المحققة ، يؤكد مدى عمق

ثقافة التوطين لدى الشركات ووعيها بدورها

في جهود تعزيز التنمية المستدامة للدولة"، مؤكدة حرص الوزارة وبرنامج نافس على دعم المبادرات الرائدة في مجال توظيف المواطنين وزيادة مشاركتهم في القطاعات الاقتصادية الحيوية، وذلك بناء على رؤية شاملة بأهمية تكافل جهود كافة الجهات الحكومية وتكاملها لإنجاح سياسات التوطين، وذلك بالتوازي مع منهجية متكاملة تطبقها الوزارة في الشراكة مع مختلف القطاعات الحكومية "الاتحادية والمحلية" والقطاع الخاص لتعزيز توظيف المواطنين وزيادة جاذبية سوق العمل للكوادر الوطنية".

وأشارت إلى: "أهمية البرنامج في تعزيز مشاركة المواطنين ومساهمتهم في القطاع العقاري، الذي يعد احد القطاعات الحيوية المهمة في الدولة، إضافة إلى الدعم الذي يقدمه للشركات والمؤسسات العقارية وتمكينها من تحقيق التزاماتها بمستهدفات التوطين الخاصة بها، والتي حققت طفرة في أعداد المواطنين الموظفين بمختلف القطاعات، وبالتالي دعم طرفي علاقة العمل، فيما عدا المنافع التي يقدمها برنامج نافس للمواطنين الموظفين في القطاع الخاص لزيادة جاذبية وظائف القطاع الخاص، وتقليص الفجوة بينها وبين القطاع الحكومي، والامتيازات التي طرحتها للوزارة للشركات الملتزمة بتحقيق مستهدفات التوطين، عبر التخفيضات المالية ورفع مستوى التصنيف، والأولوية في نظام المشتريات الحكومية وغيرها".

وتمّ على هامش اليوم العقاري لتوظيف الإماراتيين

تنظيم ورشة عمل "التمكين العقاري" بالتعاون مع مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية في دبي ووزارة الموارد البشرية والتوطين ومجلس تنافسية الكوادر الإماراتية "نافس"، بهدف تعزيز المعرفة لدى الجهات المعنية وضمان الامتثال للقوانين والأنظمة الخاصة بسوق العمل، وتسليط الضوء على الجهود الحكومية في تأهيل وتمكين المواطنين في القطاع الخاص، حرصاً على المساهمة الفاعلة في دعم الاستثمار الأمثل في رأس المال البشري وبناء كفاءات عقاري تساهم في تطوير القطاع العقاري في الإمارة.

وتمضي أراضي دبي قدماً في جهودها الرامية إلى تمكين المجتمع العقاري، وتوفير مستقبل أفضل للكوادر الوطنية في الإمارة، بهدف إشراكهم في رؤيتها الاستراتيجيّة الهادفة إلى تحقيق الريادة العالميّة في الاستثمار العقاري وتعزيز جاهزيّة القطاع واستدامته.

يذكر أن اليوم العقاري لتوظيف الإماراتيين يأتي استكمالاً للإنجازات التي حققها برنامج التمكين العقاري الذي أطلقه مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية في دبي العام الماضي، ضمن اتفاقية مع مجلس تنافسيّة الكوادر الإماراتيّة "نافس"، وتقوده دائرة الأراضي والأملاك في دبي، والتي تمثّلت بتحقيق أهداف التوطين في القطاع العقاري في دبي خلال عام 2023.

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