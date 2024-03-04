المحكمة العليا الأمريكية: استبعاد ترامب من الانتخابات التمهيدية بولاية كولورادو غير قانوني

المحكمة العليا الأمريكية: استبعاد ترامب من الانتخابات التمهيدية بولاية كولورادو غير قانوني
التاريخ
3/4/2024 3:00:35 PM
(MENAFN
- Al-Bayan)
قضت المحكمة العليا الأمريكية، اليوم الاثنين، بأن استبعاد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب من خوض انتخابات الرئاسة التمهيدية للحزب الجمهوري في ولاية كولورادو الأمريكية "غير قانوني".
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