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المحكمة العليا الأمريكية: استبعاد ترامب من الانتخابات التمهيدية بولاية كولورادو غير قانوني

3/4/2024 3:00:35 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

قضت المحكمة العليا الأمريكية، اليوم الاثنين، بأن استبعاد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب من خوض انتخابات الرئاسة التمهيدية للحزب الجمهوري في ولاية كولورادو الأمريكية "غير قانوني".

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