المحكمة العليا الأمريكية: استبعاد ترامب من الانتخابات التمهيدية بولاية كولورادو غير قانوني

قضت المحكمة العليا الأمريكية، اليوم الاثنين، بأن استبعاد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب من خوض انتخابات الرئاسة التمهيدية للحزب الجمهوري في ولاية كولورادو الأمريكية "غير قانوني".

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