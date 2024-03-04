«تولونا»: الإماراتيون جاهزون لتبني تقنية «ويب 3.0»

أظهرت الإمارات التزاماً قوياً بتعزيز التقدم التكنولوجي والتحول الرقمي في مختلف القطاعات، وذلك يبرز جلياً مع مبادرات تتخذها الدولة في هذا السياق، مثل مدينة دبي الذكية، ما يؤكد الدور المحوري للويب 3.0 في تشكيل مستقبل التفاعلات عبر الإنترنت والعمليات التجارية في المنطقة.



وفي المشهد الرقمي سريع التطور، يجد الشرق الأوسط نفسه في طليعة التقنيات الناشئة مع الويب 3.0 كواحدة من النقاط المحورية الرئيسية للابتكار والتبني وخلال السنوات الأخيرة.

ووفقاً لهذا، تعمل «تولونا»، وهي شركة رائدة متخصصة في أبحاث السوق ورؤى المستهلكين والتكنولوجيا والاستشارات، على رسم خرائط للوقوف على اتجاهات سكان الإمارات وتوقعاتهم فيما يتعلق بالويب 3.0، بما في ذلك الميتافيرس، والآن إف تي من خلال استطلاعات منتظمة.



الموجة 7



وكشفت الموجة 7 من هذا الاستطلاع العالمي عن مستوى ملحوظ من الاهتمام بين سكان الإمارات بالإمكانات التحويلية لتقنيات الويب 3.0، على الرغم من إشارتهم إلى بعض المعوقات المحتملة أمام تبني هذه التقنية على نطاق واسع.



وفي حين أن 23% لم يسمعوا بالمصطلح من قبل، و42% يؤكدون أن لديهم فهماً جزئياً فقط للويب 3.0، فإن 35% من المستجيبين على اطلاع عميق على التقنية، أي أعلى بنسبة 14% من المتوسط لـ19 سوقاً التي شملها الاستطلاع، وهذا يؤكد الحماس المتزايد للتعرف على Web 3.0 بين سكان الإمارات.

النتائج الرئيسية



وبحسب النتائج الرئيسية للاستطلاع فإن الأمن السيبراني يعد المحور الأول للاهتمام بالويب 3.0، حيث أعرب المستجيبون عن اهتمام قوي بإمكانات الويب 3.0 والبلوك تشين لمعالجة النواحي الأمنية طويلة الأمد على الإنترنت.



والجدير بالذكر أن 51% ذكروا أنهم يتوقعون أن يوفر المزيد من الأمان والحماية من القرصنة، وهي إحدى السمات الرئيسية التي يتطلعون إليها، ما يشير إلى الحاجة المتزايدة إلى حماية معززة ضد التهديدات الإلكترونية والمعلومات المضللة.

التحكم في البيانات

وبرزت الخصوصية بوصفها اعتباراً مهماً آخر للمشاركين، حيث سلط 48% الضوء على القدرة على التحكم في البيانات الشخصية كميزة رئيسية أخرى للويب 3.0، وهذا يؤكد رغبة أوسع في إنترنت أكثر أماناً وتركيزاً على المستخدم، حيث لا تكون الخصوصية مجرد خيار، بل حجر زاوية.

وفي حين أن الحماس للويب 3.0 واضح، أعرب المستجيبون أيضاً عن مخاوفهم بشأن العقبات المحتملة أمام اعتماده.

اللامركزية

أثار المشاركون مسألة القلق بشأن الطبيعة اللامركزية للويب 3.0، حيث أعرب 54% عن مخاوفهم من عدم وجود سيطرة مركزية لتنظيم الجرائم الإلكترونية والمعلومات المضللة. وستكون معالجة هذه الأمور محورية في تعزيز الثقة وقبول التكنولوجيات اللامركزية بين السكان على نطاق أوسع.

أمان وخصوصية

وأكد جورج عكاوي، مدير حسابات المؤسسات رئيس مكتب الشرق الأوسط وأفريقيا في تولونا، أهمية معالجة هذه العقبات لتحقيق الإمكانات الكاملة للويب 3.0، وقال: «يقدم الويب 3.0 فرصة نوعية لإعادة تشكيل مشهد الإنترنت، ما يوفر أماناً محسناً وخصوصية واستقلالية للمستخدمين، ومع ذلك من الضروري معالجة العقبات المتعلقة باللامركزية وحواجز التبني لضمان قبول هذه التكنولوجيات المبتكرة واستخدامها على نطاق واسع، علاوة على ذلك، ينطوي تطبيق ويب 3.0 على إمكانات هائلة في تعزيز وصول العلامات التجارية إلى العملاء، وتسهيل تفاعلات أكثر تخصيصاً وجاذبية يتردد صداها مع المستهلكين المعاصرين».

وعلى الرغم من التحديات المقبلة، يشير الاستطلاع إلى تزايد الاهتمام والاستثمار في تقنيات الويب 3.0 بين سكان دولة الإمارات العربية المتحدة، ما يجعل دبي مركزاً محتملاً للابتكار والتبني في منطقة الشرق الأوسط.

وضمت الأسواق التي شملها الاستطلاع: الإمارات، أستراليا، البرازيل، الصين، فرنسا، ألمانيا، هونغ كونغ، الهند، إندونيسيا، إيطاليا، ماليزيا، الفلبين، السعودية، سنغافورة، إسبانيا، تايلاند، المملكة المتحدة، الولايات المتحدة، وفيتنام.

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