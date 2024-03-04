حال فوز ترامب.. الاقتصاد الألماني سيخسر 120 مليار يورو

كشفت دراسة اقتصادية حديثة عن ضرر بالغ من المتوقع حدوثه حيال الاقتصاد الألماني في فوز دونالد ترامب بانتخابات الرئاسة الأمريكية المقبلة.

وأوضحت نتائج الدراسة، التي أجراها معهد الاقتصاد (آي دبليو) الألماني في كولونيا، أن تولي ترامب فترة ولاية جديدة من شأنه أن يتسبب في خسائر اقتصادية تُقدر بمليارات اليورو في ألمانيا.

يُذكر أن ترامب هدَّد في حال إعادة انتخابه بفرض رسوم جمركية بنسبة 60% أو أكثر على المنتجات الصينية، إضافة إلى فرض رسوم جمركية ثابتة بنسبة 10% على السلع المستوردة إلى الولايات المتحدة.

وكتب معدو الدراسة، التي نُشرت اليوم، أنه من الممكن لهذا الأمر أن يتسبب، على مدار فترة رئاسية تدوم أربع سنوات، في خسائر اقتصادية تبلغ أكثر من 120 مليار يورو بالنسبة للاقتصاد الألماني.

وأضاف المعهد أن هذه القيمة سترتفع في حال ردت الصين على هذا الإجراء بزيادة الجمارك على البضائع الأمريكية المستوردة، مشيراً إلى أن مثل هذا الصراع التجاري سيؤثر في التجارة العالمية حيث ستنخفض الصادرات في ألمانيا والاستثمارات الخاصة، الأمر الذي سيلحق الضرر بألمانيا والاتحاد الأوروبي بصورة أقوى من الضرر الواقع على الولايات المتحدة.

وذكر المعهد أنه وفقاً للسيناريو الأكثر تحفظاً الذي يعتمد على أن الصين لن ترد بإجراءات مماثلة، فإن إجمالي الناتج المحلي الألماني سيسجل انكماشاً بنسبة 1.2% في 2028، مقارنة بأدائه في حال عدم وجود هذه الرسوم الجمركية الإضافية.

وأوصى خبراء المعهد نتيجة لذلك بالاستفادة من الوقت المتاح حتى بدء فترة الرئاسة المحتملة لجديدة لترامب لإبرام مزيد من الاتفاقيات مع الولايات المتحدة في مجال الصلب والمواد الخام الحيوية.

ورأى المعهد أن من الممكن للتهديد باتخاذ إجراءات مضادة أن يساعد في حالة الطوارئ، منوهاً بأن الاتحاد الأوروبي يحتاج، إضافةً إلى ذلك، إلى إبرام مزيد من اتفاقيات التجارة الحرة مع عدة دول، مثل أستراليا ودول السوق المشتركة في أمريكا الجنوبية(ميركوسور) وإندونيسيا والهند.

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