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مجلس الوزراء الكويتي يعقد اجتماعه الأسبوعي

3/4/2024 2:46:54 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 4 - 3 (كونا) -- عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي ظهر اليوم الإثنين في قصر السيف برئاسة سمو الشيخ الدكتور محمد صباح السالم الصباح ـ رئيس مجلس الوزراء وبعد الاجتماع صرح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء شريدة عبدالله المعوشرجي بما يلي:

أحيط مجلس الوزراء علما في مستهل اجتماعه بمغادرة حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه والوفد الرسمي المرافق لسموه أرض الوطن يوم الثلاثاء 5-3-2024 متوجها إلى دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة متمنيا لسموه حفظه الله ورعاه والوفد المرافق السلامة في الحل والترحال.
وأشاد مجلس الوزراء بالعرض المتميز لحفل الأوبريت الوطني (قصة وطن) الذي أقيم صباح اليوم على مسرح قصر بيان تحت رعاية وحضور حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه وذلك ضمن احتفالات البلاد بأعيادها الوطنية وما عبر عنه الأوبريت من محبة وقيم راسخة وما جسدته لوحاته الفنية من مضامين وطنية ركزت على الوحدة الوطنية والتلاحم بين القيادة والشعب.
وأعرب مجلس الوزراء عن شكره وتقديره لوزير الإعلام والثقافة ورئيس اللجنة الدائمة للاحتفال بالأعياد والمناسبات الوطنية عبدالرحمن بداح المطيري ووزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عادل محمد العدواني ورئيسة مركز العمل التطوعي المنسق العام للجنة الدائمة للاحتفال بالأعياد والمناسبات الوطنية الشيخة أمثال الأحمد الجابر الصباح على الجهود المبذولة في الإعداد والتنسيق لهذا الأوبريت داعيا المولى عز وجل أن يحفظ الوطن العزيز ويديم عليه نعمة الأمن والأمان والازدهار.
من جهة أخرى استمع مجلس الوزراء إلى شرح قدمه نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة رئيس اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح بشأن توصية اللجنة العليا بسحب شهادة الجنسية الكويتية من بعض الأشخاص الذين حصلوا عليها بغير وجه حق بناء على غش أو أقوال كاذبة أو شهادات غير صحيحة وممن يكون اكتسبها معهم بطريق التبعية وكذلك من بعض الأشخاص بسبب صدور أحكام نهائية بحقهم وذلك وفقا لأحكام المواد (13) و (21) مكرر (أ) من قانون الجنسية الكويتية رقم (15) لسنة 1959 وتعديلاته
وأعرب مجلس الوزراء عن بالغ شكره وتقديره للعمل والجهد الذي بذله نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة رئيس اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح وأعضاء اللجنة في كشف هؤلاء الأشخاص وذلك ترجمة لمضامين النطق السامي لحضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه بالحفاظ على الهوية الوطنية ووحدة المجتمع الكويتي .
ومن جانب آخر اطلع مجلس الوزراء على العرض المرئي المقدم من وزير الأشغال العامة ووزير الدولة لشؤون البلدية الدكتورة نورة محمد المشعان بشأن مشروع الربط السككي بين دولة الكويت والمملكة العربية السعودية الذي سيساهم في تنظيم وتفعيل الربط السككي المستدام ويعزز التبادل التجاري والنمو الاقتصادي بين البلدين الشقيقين.
كما اطلع مجلس الوزراء على العرض المرئي بشأن آخر تطورات مشروع المنطقة الاقتصادية الشمالية والتي تعد إحدى الركائز الأساسية والمشاريع الواعدة التي تعزز اقتصاد دولة الكويت غير النفطي وتخلق فرص عمل واعدة للمواطنين.
وفي إطار حرص مجلس الوزراء على متابعة آلية تنفيذ الاتفاقيات الثنائية ومذكرات التفاهم بين دولة الكويت وجمهورية الصين الشعبية فقد اطلع مجلس الوزراء على العرض المرئي بشأن الموقف التنفيذي لهذه الاتفاقيات الثنائية ومذكرات التفاهم وآخر المستجدات حول هذا الموضوع. (النهاية)

ج ي / م ص ع


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