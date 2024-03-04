مجلس الوزراء الكويتي يعقد اجتماعه الأسبوعي

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- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 4 - 3 (كونا) -- عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي ظهر اليوم الإثنين في قصر السيف برئاسة سمو الشيخ الدكتور محمد صباح السالم الصباح ـ رئيس مجلس الوزراء وبعد الاجتماع صرح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء شريدة عبدالله المعوشرجي بما يلي:
أحيط مجلس الوزراء علما في مستهل اجتماعه بمغادرة حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه والوفد الرسمي المرافق لسموه أرض الوطن يوم الثلاثاء 5-3-2024 متوجها إلى دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة متمنيا لسموه حفظه الله ورعاه والوفد المرافق السلامة في الحل والترحال.
وأشاد مجلس الوزراء بالعرض المتميز لحفل الأوبريت الوطني (قصة وطن) الذي أقيم صباح اليوم على مسرح قصر بيان تحت رعاية وحضور حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه وذلك ضمن احتفالات البلاد بأعيادها الوطنية وما عبر عنه الأوبريت من محبة وقيم راسخة وما جسدته لوحاته الفنية من مضامين وطنية ركزت على الوحدة الوطنية والتلاحم بين القيادة والشعب.
وأعرب مجلس الوزراء عن شكره وتقديره لوزير الإعلام والثقافة ورئيس اللجنة الدائمة للاحتفال بالأعياد والمناسبات الوطنية عبدالرحمن بداح المطيري ووزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عادل محمد العدواني ورئيسة مركز العمل التطوعي المنسق العام للجنة الدائمة للاحتفال بالأعياد والمناسبات الوطنية الشيخة أمثال الأحمد الجابر الصباح على الجهود المبذولة في الإعداد والتنسيق لهذا الأوبريت داعيا المولى عز وجل أن يحفظ الوطن العزيز ويديم عليه نعمة الأمن والأمان والازدهار.
من جهة أخرى استمع مجلس الوزراء إلى شرح قدمه نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة رئيس اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح بشأن توصية اللجنة العليا بسحب شهادة الجنسية الكويتية من بعض الأشخاص الذين حصلوا عليها بغير وجه حق بناء على غش أو أقوال كاذبة أو شهادات غير صحيحة وممن يكون اكتسبها معهم بطريق التبعية وكذلك من بعض الأشخاص بسبب صدور أحكام نهائية بحقهم وذلك وفقا لأحكام المواد (13) و (21) مكرر (أ) من قانون الجنسية الكويتية رقم (15) لسنة 1959 وتعديلاته
وأعرب مجلس الوزراء عن بالغ شكره وتقديره للعمل والجهد الذي بذله نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة رئيس اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح وأعضاء اللجنة في كشف هؤلاء الأشخاص وذلك ترجمة لمضامين النطق السامي لحضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه بالحفاظ على الهوية الوطنية ووحدة المجتمع الكويتي .
ومن جانب آخر اطلع مجلس الوزراء على العرض المرئي المقدم من وزير الأشغال العامة ووزير الدولة لشؤون البلدية الدكتورة نورة محمد المشعان بشأن مشروع الربط السككي بين دولة الكويت والمملكة العربية السعودية الذي سيساهم في تنظيم وتفعيل الربط السككي المستدام ويعزز التبادل التجاري والنمو الاقتصادي بين البلدين الشقيقين.
كما اطلع مجلس الوزراء على العرض المرئي بشأن آخر تطورات مشروع المنطقة الاقتصادية الشمالية والتي تعد إحدى الركائز الأساسية والمشاريع الواعدة التي تعزز اقتصاد دولة الكويت غير النفطي وتخلق فرص عمل واعدة للمواطنين.
وفي إطار حرص مجلس الوزراء على متابعة آلية تنفيذ الاتفاقيات الثنائية ومذكرات التفاهم بين دولة الكويت وجمهورية الصين الشعبية فقد اطلع مجلس الوزراء على العرض المرئي بشأن الموقف التنفيذي لهذه الاتفاقيات الثنائية ومذكرات التفاهم وآخر المستجدات حول هذا الموضوع. (النهاية)
ج ي / م ص ع
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