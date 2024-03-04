(العون المباشر) الكويتية تفتتح مستوصفين صحيين يخدمان 50 ألف يمني في (عدن)

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) عدن – 4 – 3 (كونا) –- افتتحت جمعية (العون المباشر) الكويتية مستوصفين صحيين في العاصمة اليمنية المؤقتة (عدن) يقدمان خدماتهما لمصلحة 50 ألف مستفيد بتمويل داعمين كويتيين ضمن حملة (الكويت بجانبكم) المستمرة للعام التاسع على التوالي.
وأوضح مكتب العون المباشر في اليمن في بيان صحفي اليوم الاثنين أن المستوصفين تم إنشاؤهما وتجهيزهما في مديرية (البريقة) في (عدن) بتمويل من المتبرعتين إيمان السعيد ومنيرة الزنكي.
وأعرب مدير عام مكتب وزارة الصحة أحمد البيشي عن شكره وتقديره للداعمين الكويتيين على هذين المشروعين الحيويين اللذان سيحدثان نقلة نوعية في الخدمة الصحية التي تقدم للمواطنين.
من جانبه قال المدير الإقليمي ل(العون المباشر) في اليمن علي البطاطي إن مختلف محافظات اليمن تعاني نقصا حادا في الخدمات الصحية الأمر الذي جعل (العون المباشر) تكرس جهودها لتعزيز النظام الصحي في اليمن وقدرته على الصمود وضمان وصول الفئات الأشد احتياجا إلى الرعاية الصحية.
وأضاف أن المستوصفين قد باشرا باستقبال المستفيدين وتقديم الخدمات الصحية لهم من قبل الطواقم الصحية في ظل الحاجة المتزايدة لافتتاح وحدات صحية في كل أنحاء اليمن.
وأشار إلى أن مركز علاج سوء التغذية المدعوم من المتبرعة إيمان السعيد والذي تم افتتاحه في منطقة (الزحف الأحمر - الحفرة) التابع لمديرية (البريقة) يخدم 42000 شخص ومجهز بشكل كاف لعلاج سوء التغذية التي يعاني منها عدد كبير من سكان اليمن.
ولفت إلى أن مستوصف المتبرعة منيرة الزنكي الذي تم افتتاحه في ذات المنطقة أيضا وقد تم تجهيزه بشكل ملائم للعمل كوحدة صحية تقدم خدماتها لنحو ثمانية آلاف شخص. (النهاية)
س ن ص / م م ج
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