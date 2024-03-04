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(العون المباشر) الكويتية تفتتح مستوصفين صحيين يخدمان 50 ألف يمني في (عدن)

3/4/2024 2:46:29 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) عدن – 4 – 3 (كونا) –- افتتحت جمعية (العون المباشر) الكويتية مستوصفين صحيين في العاصمة اليمنية المؤقتة (عدن) يقدمان خدماتهما لمصلحة 50 ألف مستفيد بتمويل داعمين كويتيين ضمن حملة (الكويت بجانبكم) المستمرة للعام التاسع على التوالي.
وأوضح مكتب العون المباشر في اليمن في بيان صحفي اليوم الاثنين أن المستوصفين تم إنشاؤهما وتجهيزهما في مديرية (البريقة) في (عدن) بتمويل من المتبرعتين إيمان السعيد ومنيرة الزنكي.
وأعرب مدير عام مكتب وزارة الصحة أحمد البيشي عن شكره وتقديره للداعمين الكويتيين على هذين المشروعين الحيويين اللذان سيحدثان نقلة نوعية في الخدمة الصحية التي تقدم للمواطنين.
من جانبه قال المدير الإقليمي ل(العون المباشر) في اليمن علي البطاطي إن مختلف محافظات اليمن تعاني نقصا حادا في الخدمات الصحية الأمر الذي جعل (العون المباشر) تكرس جهودها لتعزيز النظام الصحي في اليمن وقدرته على الصمود وضمان وصول الفئات الأشد احتياجا إلى الرعاية الصحية.
وأضاف أن المستوصفين قد باشرا باستقبال المستفيدين وتقديم الخدمات الصحية لهم من قبل الطواقم الصحية في ظل الحاجة المتزايدة لافتتاح وحدات صحية في كل أنحاء اليمن.
وأشار إلى أن مركز علاج سوء التغذية المدعوم من المتبرعة إيمان السعيد والذي تم افتتاحه في منطقة (الزحف الأحمر - الحفرة) التابع لمديرية (البريقة) يخدم 42000 شخص ومجهز بشكل كاف لعلاج سوء التغذية التي يعاني منها عدد كبير من سكان اليمن.
ولفت إلى أن مستوصف المتبرعة منيرة الزنكي الذي تم افتتاحه في ذات المنطقة أيضا وقد تم تجهيزه بشكل ملائم للعمل كوحدة صحية تقدم خدماتها لنحو ثمانية آلاف شخص. (النهاية)


س ن ص / م م ج



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