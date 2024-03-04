المحكمة العليا الأمريكية تنقض حكم محكمة (كولورادو) بعدم أهلية ترامب للترشح للانتخابات التمهيدية

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- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 4 - 3 (كونا) -- نقضت المحكمة العليا الامريكية اليوم الاثنين الحكم الذي أصدرته محكمة ولاية (كولورادو) في ديسمبر الماضي بمنع الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب من المنافسة في الاقتراع التمهيدي للحزب الجمهوري في الولاية.
وأجمعت المحكمة على الرأي المعارض لاستبعاد ترامب من الاقتراع من جانب واحد إلا أنهم انقسموا حول مدى اتساع نطاق القرار إذ رأى خمسة منهم أنه لا يمكن لأي ولاية أن تستبعد مرشحا فيدراليا من أي مركز اقتراع بينما عبر أربعة قضاة عن اعتقادهم بأن رأي المحكمة كان ينبغي أن يقتصر على (كولورادو).
ويعد قرار المحكمة الذي يأتي عشية الانتخابات التمهيدية في (كولورادو) "انتصارا كبيرا" لترامب إذ تغلب من خلاله على أحد التهديدات القانونية العديدة التي يواجهها والتي كان من شأنها في الوقت ذاته تحفيز وتعبئة حملته الانتخابية ضد منافسه الرئيس جو بايدن.
وقضت المحكمة العليا الأمريكية في (كولورادو) في ديسمبر الماضي بعدم أهلية ترامب لخوض انتخابات الحزب الجمهوري التمهيدية للانتخابات الرئاسية في هذه الولاية بسبب ما فعله خلال اقتحام حشد من أنصاره مقر الكونغرس في عام 2021. (النهاية) ر س ر / م ع ح ع
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