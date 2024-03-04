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المحكمة العليا الأمريكية تنقض حكم محكمة (كولورادو) بعدم أهلية ترامب للترشح للانتخابات التمهيدية

3/4/2024 2:46:29 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 4 - 3 (كونا) -- نقضت المحكمة العليا الامريكية اليوم الاثنين الحكم الذي أصدرته محكمة ولاية (كولورادو) في ديسمبر الماضي بمنع الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب من المنافسة في الاقتراع التمهيدي للحزب الجمهوري في الولاية.
وأجمعت المحكمة على الرأي المعارض لاستبعاد ترامب من الاقتراع من جانب واحد إلا أنهم انقسموا حول مدى اتساع نطاق القرار إذ رأى خمسة منهم أنه لا يمكن لأي ولاية أن تستبعد مرشحا فيدراليا من أي مركز اقتراع بينما عبر أربعة قضاة عن اعتقادهم بأن رأي المحكمة كان ينبغي أن يقتصر على (كولورادو).
ويعد قرار المحكمة الذي يأتي عشية الانتخابات التمهيدية في (كولورادو) "انتصارا كبيرا" لترامب إذ تغلب من خلاله على أحد التهديدات القانونية العديدة التي يواجهها والتي كان من شأنها في الوقت ذاته تحفيز وتعبئة حملته الانتخابية ضد منافسه الرئيس جو بايدن.
وقضت المحكمة العليا الأمريكية في (كولورادو) في ديسمبر الماضي بعدم أهلية ترامب لخوض انتخابات الحزب الجمهوري التمهيدية للانتخابات الرئاسية في هذه الولاية بسبب ما فعله خلال اقتحام حشد من أنصاره مقر الكونغرس في عام 2021. (النهاية) ر س ر / م ع ح ع

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