البرلمان الفرنسي يصادق على إدراج حق الإجهاض في الدستور

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- Kuwait News Agency (KUNA)) باريس - 4 - 3 (كونا) -- صادق البرلمان الفرنسي اليوم الاثنين بغرفتيه الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ على إدراج حق الإجهاض في الدستور لتصبح فرنسا أول دولة تدرج الإجهاض الطوعي في دستورها.
وذكرت محطة (بي اف ام) الاخبارية ان الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ صوتت خلال انعقاد جلسة خاصة بقصر (فرساي) العريق على إدراج حق الإجهاض بالدستور الفرنسي وذلك بعد الحصول على أكثر من الحد الأدنى المطلوب (ثلاثة أخماس البرلمانيين) للمصادقة على مشروع القرار من أصل 925 برلمانيا.
وأعلنت رئيسة الجمعية الوطنية الفرنسية يائيل براون بيفيه ان المشروع حصل على أغلبية 780 صوتا مقابل 72 صوتا ضده.
من جهته قال رئيس الوزراء الفرنسي غابريال أتال أمام 925 برلمانيا منتخب يمثلون الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ معا في قصر (فرساي) ان بلاده "رائدة في مجال حقوق المرأة" مشيدا بجميع الجمعيات التي تعمل من أجل حقوق المرأة.
وقد صوت مجلس الشيوخ الأسبوع الماضي على النص الذي يشرع إدراج حق الاجهاض في الدستور بعد حصوله على 267 صوتا مقابل 50.
ويتطلب تمرير القانون الحصول على تصويت ثلث البرلمانيين البالغ عددهم 925 عضوا ليتم ادراجه في الدستور علما بأنه تمت المصادقة على القانون للمرة الأولى عام 1975 بعد صراع سياسي. (النهاية)
م ع / ر س
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