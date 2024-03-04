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البرلمان الفرنسي يصادق على إدراج حق الإجهاض في الدستور

3/4/2024 2:46:29 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) باريس - 4 - 3 (كونا) -- صادق البرلمان الفرنسي اليوم الاثنين بغرفتيه الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ على إدراج حق الإجهاض في الدستور لتصبح فرنسا أول دولة تدرج الإجهاض الطوعي في دستورها.
وذكرت محطة (بي اف ام) الاخبارية ان الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ صوتت خلال انعقاد جلسة خاصة بقصر (فرساي) العريق على إدراج حق الإجهاض بالدستور الفرنسي وذلك بعد الحصول على أكثر من الحد الأدنى المطلوب (ثلاثة أخماس البرلمانيين) للمصادقة على مشروع القرار من أصل 925 برلمانيا.
وأعلنت رئيسة الجمعية الوطنية الفرنسية يائيل براون بيفيه ان المشروع حصل على أغلبية 780 صوتا مقابل 72 صوتا ضده.
من جهته قال رئيس الوزراء الفرنسي غابريال أتال أمام 925 برلمانيا منتخب يمثلون الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ معا في قصر (فرساي) ان بلاده "رائدة في مجال حقوق المرأة" مشيدا بجميع الجمعيات التي تعمل من أجل حقوق المرأة.
وقد صوت مجلس الشيوخ الأسبوع الماضي على النص الذي يشرع إدراج حق الاجهاض في الدستور بعد حصوله على 267 صوتا مقابل 50.
ويتطلب تمرير القانون الحصول على تصويت ثلث البرلمانيين البالغ عددهم 925 عضوا ليتم ادراجه في الدستور علما بأنه تمت المصادقة على القانون للمرة الأولى عام 1975 بعد صراع سياسي. (النهاية)

م ع / ر س



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