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رئيس البرلمان الجزائري ونظيره العماني يبحثان الأوضاع في الاراضي الفلسطينية المحتلة

3/4/2024 2:46:28 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الجزائر - 4 - 3 (كونا) -- بحث رئيس المجلس الشعبي الوطني الجزائري إبراهيم بوغالي مع رئيس مجلس الشورى العماني خالد المعولي اليوم الإثنين الأوضاع في الاراضي الفلسطينة المحتلة والمأساة اليومية التي يعاني منها الشعب الفلسطيني.
وقال المجلس الشعبي الوطني الجزائري في بيان إن رئيسه إبراهيم بوغالي التقى اليوم في مدينة (أبيدجان) في (كوت ديفوار) على هامش اعمال المؤتمر ال18 لاتحاد مجالس الدول الاعضاء في منظمة التعاون الاسلامي رئيس مجلس الشورى العماني خالد المعولي اذ اكدا ضرورة ايجاد آلية قانونية على مستوى الاتحاد البرلماني الدولي لمعاقبة الكيان الإسرائيلي المحتل.
وأوضح البيان أن "الطرفين تناولا خلال اللقاء الوضع في فلسطين المحتلة والمأساة اليومية التي يعاني منها الشعب الفلسطيني جراء الانتهاكات الوحشية التي يرتكبها الاحتلال الصهيوني على شعب أعزل منذ ما يقارب خمسة أشهر".
وأضاف البيان أن "الطرفين اتفقا على ضرورة إيجاد آلية قانونية على مستوى الاتحاد البرلماني الدولي الذي سيعقد اجتماعاته خلال الأيام القليلة القادمة وذلك لمعاقبة الكيان الصهيوني بالضغط عليه للانسحاب من القطاع وإيقاف حرب الإبادة التي يشنها".
وفي السياق ذاته أكد الجانبين أن "هذا العدوان السافر لم يعد ينفع معه أي كلام أو تنديد لأن القضية أخذت درجة عالية من القهر الإنساني الذي تجلى في أبشع صفاته".
من جهة أخرى تطرق رئيسا المجلسين إلى "العلاقات التاريخية والأخوية المتميزة التي تجمع الجزائر وسلطنة عمان واتفقا على العمل معا على تعزيزها خدمة لمصلحة الشعبين والبلدين".
يذكر أن القضية الفلسطينية تصدرت تداخلات المشاركين في أعمال الدورة ال18 لاتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي بالرغم من تحديد الموضوع الرئيسي لأعمالها حول التغير المناخي في العالم وكيفية التصدي له. (النهاية) م ر / ف ا س

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