رئيس البرلمان الجزائري ونظيره العماني يبحثان الأوضاع في الاراضي الفلسطينية المحتلة

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- Kuwait News Agency (KUNA)) الجزائر - 4 - 3 (كونا) -- بحث رئيس المجلس الشعبي الوطني الجزائري إبراهيم بوغالي مع رئيس مجلس الشورى العماني خالد المعولي اليوم الإثنين الأوضاع في الاراضي الفلسطينة المحتلة والمأساة اليومية التي يعاني منها الشعب الفلسطيني.
وقال المجلس الشعبي الوطني الجزائري في بيان إن رئيسه إبراهيم بوغالي التقى اليوم في مدينة (أبيدجان) في (كوت ديفوار) على هامش اعمال المؤتمر ال18 لاتحاد مجالس الدول الاعضاء في منظمة التعاون الاسلامي رئيس مجلس الشورى العماني خالد المعولي اذ اكدا ضرورة ايجاد آلية قانونية على مستوى الاتحاد البرلماني الدولي لمعاقبة الكيان الإسرائيلي المحتل.
وأوضح البيان أن "الطرفين تناولا خلال اللقاء الوضع في فلسطين المحتلة والمأساة اليومية التي يعاني منها الشعب الفلسطيني جراء الانتهاكات الوحشية التي يرتكبها الاحتلال الصهيوني على شعب أعزل منذ ما يقارب خمسة أشهر".
وأضاف البيان أن "الطرفين اتفقا على ضرورة إيجاد آلية قانونية على مستوى الاتحاد البرلماني الدولي الذي سيعقد اجتماعاته خلال الأيام القليلة القادمة وذلك لمعاقبة الكيان الصهيوني بالضغط عليه للانسحاب من القطاع وإيقاف حرب الإبادة التي يشنها".
وفي السياق ذاته أكد الجانبين أن "هذا العدوان السافر لم يعد ينفع معه أي كلام أو تنديد لأن القضية أخذت درجة عالية من القهر الإنساني الذي تجلى في أبشع صفاته".
من جهة أخرى تطرق رئيسا المجلسين إلى "العلاقات التاريخية والأخوية المتميزة التي تجمع الجزائر وسلطنة عمان واتفقا على العمل معا على تعزيزها خدمة لمصلحة الشعبين والبلدين".
يذكر أن القضية الفلسطينية تصدرت تداخلات المشاركين في أعمال الدورة ال18 لاتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي بالرغم من تحديد الموضوع الرئيسي لأعمالها حول التغير المناخي في العالم وكيفية التصدي له. (النهاية) م ر / ف ا س
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