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مندوب فلسطين بالأمم المتحدة: الكيان المحتل أطلق العنان للموت ضد 3ر2 مليون فلسطيني بأشكال متعددة

3/4/2024 2:46:28 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) نيويورك - 4 - 3 (كونا) -- قال المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة السفير رياض منصور اليوم الاثنين إن الكيان الإسرائيلي المحتل أطلق العنان للموت ضد 3ر2 مليون فلسطيني بأشكال متعددة بما في ذلك القصف العشوائي والإعدامات والجفاف والمجاعة.
جاء ذلك في كلمة لمنصور أثناء الجلسة التي عقدتها الجمعية العامة لبحث مسألة استخدام حق النقض (فيتو) من قبل الولايات المتحدة الأمريكية في مجلس الأمن في 20 فبراير الماضي ضد مشروع قرار يطالب بإيقاف إطلاق النار في غزة لأسباب إنسانية.
وذكر المندوب الفلسطيني أن "المجاعة ليست نتيجة مؤسفة للحرب.. هي إحدى وسائل الحرب التي تستخدمها إسرائيل" لتجويع الشعب الفلسطيني.
وتطرق منصور إلى المبادرة المكسيكية - الفرنسية التي تدعو لتقييد استخدام حق النقض (فيتو) في حالة ارتكاب فظائع جماعية ومدونة قواعد السلوك لمجموعة المساءلة والشفافية فيما يتعلق بإجراءات مجلس الأمن ضد الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب.
وتدعو المبادرة أيضا جميع أعضاء المجلس إلى عدم التصويت ضد أي مشروع قرار ذي مصداقية يهدف إلى منع أو وقف الفظائع الجماعية.
ونبه منصور إلى إنه لو تم أخذ تلك المبادئ بعين الاعتبار لكان مجلس الأمن دعا إلى إيقاف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية قبل أشهر مثلما فعلت الجمعية العامة "الأمر الذي كان سيساعد في إنقاذ عشرات الآلاف من الأرواح ومنع المعاناة الرهيبة التي يعاني منها أكثر من مليوني فلسطيني".
وشدد على أنه ينبغي "معاقبة الكيان الإسرائيلي المحتل" مشيرا إلى أن "هذا هو الوقت المناسب للقيام بذلك من أجل إجباره على التصرف والامتثال لالتزاماته بموجب ميثاق الأمم المتحدة والانتماء لهذه المنظمة".
وأثنى على من يعملون من أجل تحقيق المساءلة مضيفا أن التعبئة الدولية في الأشهر القليلة الماضية في الأمم المتحدة ومن قبل الدول الأطراف في المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية يجب أن تترجم إلى خطة دولية لتحقيق العدالة والحرية والسلام.
وحذر السفير الفلسطيني من أن "أهوال اليوم صارت ممكنة بسبب إخفاقات الأمس" داعيا إلى "تصحيح المسار اليوم من أجل بث الأمل غدا".
وتأتي جلسة اليوم بناء على إجراء اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في إبريل 2022 يخول لها الاجتماع تلقائيا في غضون عشرة أيام بعد استخدام أي من الأعضاء الخمسة الدائمين في مجلس الأمن الفيتو حتى يتسنى لجميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة التدقيق والتعليق على حق النقض.
وكانت الولايات المتحدة الأمريكية قد استخدمت حق النقض (فيتو) ضد مشروع قرار قدمته الجزائر والذي حصل على تأييد 13 عضوا - من بين أعضاء المجلس ال15 - فيما عارضته الولايات المتحدة الأمريكية وامتنعت المملكة المتحدة عن التصويت. (النهاية)

ع س ت / م م ج




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