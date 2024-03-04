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وزير الخارجية المصري: نأمل أن تفضي المفاوضات الجارية إلى وقف لإطلاق النار في غزة

3/4/2024 2:46:28 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - 4 - 3 (كونا) -- أعرب وزير الخارجية المصري سامح شكري اليوم الأثنين عن أمله أن تفضي المفاوضات الجارية إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة مشددا على أن "تحمل المسؤولية شئ واضح في هذه المرحلة".
وشدد شكري في مؤتمر صحفي مشترك عقده مع وزيرة خارجية هولندا هانكي بروينز سلوت ونقلته وكالة أنباء الشرق الأوسط (أ.ش.أ) على ضرورة تكاتف الجهود الدولية للوصول إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة لافتا الى "حساسية المفاوضات".
وأضاف شكري "لم نصل بعد للنقطة التي نحقق من خلالها وقف إطلاق النار" مؤكدا ضرورة أن يدرك الجميع المسؤولية وأن يكون هناك إرادة سياسية واضحة متسقة مع ذلك.
وتابع "ما نسعى إليه بالتعاون مع قطر الوصول إلى وقف إطلاق النار ينتقل إلى أن يكون كاملا والإفراج عن المحتجزين وعدم استمرار المعاناة الإنسانية في شهر رمضان فنحن لا نستطيع تحمل المزيد من استمرار المعاناة".
وأشار إلى وجود تطور في تصريحات نائبة الرئيس الأمريكي كمالا هاريس بأهمية وقف إطلاق النار مبينا أنه "في السابق كانت تدعم واشنطن عدم وقف إطلاق النار واستخدام الفيتو في مجلس الأمن".
وأكد في هذا الصدد أن هناك تصاعدا في دوائر كثيرة لوقف إطلاق النار وخطورة الاستمرار في هذا الصراع والتعقيدات في القضية الفلسطينية ومحاولات تصفيتها.
ونوه شكري بأن سياسة مصر تتسق مع الدول العربية والإسلامية في المطالبة بالوقف الفوري لإطلاق النار وتلبية احتياجات الشعب في غزة ورفض التهجير مؤكدا ضرورة أن تتم هذه المطالبات بشكل فوري حتى لا تتفاقم الأوضاع أكثر.
ومن جهتها أعربت الوزيرة سلوت عن الأمل في نجاح المفاوضات الجارية من أجل وقف إطلاق النار في غزة لضمان توفير المساعدات وإطلاق سراح الأسرى وتوفير الأدوية الطبية والوقود والمياه مشددة على أنه "يجب أن تسهم إسرائيل في إدخال المساعدات إلى غزة بدون معوقات".
وأكدت سلوت أن هولندا ملتزمة بأن تسهم في المساعدات الإنسانية حيث قدمت 55 مليون يورو (نحو 7ر59 مليون دولار) للمنظمات الإنسانية التي تعمل في غزة وتدعم الصليب الأحمر والهلال الأحمر المصري وبرنامج الأغذية العالمي والمنظمات الأممية ووكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).
وعبرت عن قلق هولندا بشأن الهجوم البري المحتمل على رفح والذي يمكن أن يؤدي إلى عدد كبير من الضحايا ويفاقم من الوضع الإنساني للفلسطينيين النازحين في هذه المنطقة.
وأضافت الوزيرة الهولندية "نرى أن قرار محكمة العدل الدولية مهم للغاية" مشددة على ضرورة امتثال الأطراف لهذا القرار.
وأشارت إلى وجود خطر وشيك للتصعيد في الضفة الغربية نتيجة لتصاعد وتيرة العنف بين المستوطنين إضافة إلى العمليات العسكرية التي تجري في البحر الأحمر مناشدة المجتمع الدولي بالعمل على تهدئة الوضع في البحر الأحمر لضمان المرور الآمن للسفن والأفراد.
وحول العلاقات الثنائية بين البلدين قال الوزير شكري ان المباحثات تناولت العلاقات المصرية الهولندية والتعاون في العديد من المجالات بما في ذلك الهيدروجين الأخضر معربا عن التطلع لاستمرار الاتصالات بين البلدين.
وأشاد شكري بالتعاون المشترك بين مصر وهولندا لسنوات طويلة للإسهام بجهود التنمية وكذا مساهمات الشركات الهولندية في المشروعات التنموية والقومية ومن بينها الزراعة والمياه والطاقة المتجددة.
ومن جانبها أشارت الوزيرة الهولندية إلى التعاون الذي يربط البلدين في المجالات السياسية والاقتصادية والطاقة وخاصة الهيدروجين الأخضر موضحة أن "مصر تعد وجهة التصدير الخامسة على مستوى الشرق الأوسط وإفريقيا وأن حجم التجارة يبلغ ما يقرب من ملياري يورو (نحو 17ر2 مليار دولار)". (النهاية)

أ س م / م م ج




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