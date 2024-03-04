وزير الخارجية المصري: نأمل أن تفضي المفاوضات الجارية إلى وقف لإطلاق النار في غزة

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- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - 4 - 3 (كونا) -- أعرب وزير الخارجية المصري سامح شكري اليوم الأثنين عن أمله أن تفضي المفاوضات الجارية إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة مشددا على أن "تحمل المسؤولية شئ واضح في هذه المرحلة".
وشدد شكري في مؤتمر صحفي مشترك عقده مع وزيرة خارجية هولندا هانكي بروينز سلوت ونقلته وكالة أنباء الشرق الأوسط (أ.ش.أ) على ضرورة تكاتف الجهود الدولية للوصول إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة لافتا الى "حساسية المفاوضات".
وأضاف شكري "لم نصل بعد للنقطة التي نحقق من خلالها وقف إطلاق النار" مؤكدا ضرورة أن يدرك الجميع المسؤولية وأن يكون هناك إرادة سياسية واضحة متسقة مع ذلك.
وتابع "ما نسعى إليه بالتعاون مع قطر الوصول إلى وقف إطلاق النار ينتقل إلى أن يكون كاملا والإفراج عن المحتجزين وعدم استمرار المعاناة الإنسانية في شهر رمضان فنحن لا نستطيع تحمل المزيد من استمرار المعاناة".
وأشار إلى وجود تطور في تصريحات نائبة الرئيس الأمريكي كمالا هاريس بأهمية وقف إطلاق النار مبينا أنه "في السابق كانت تدعم واشنطن عدم وقف إطلاق النار واستخدام الفيتو في مجلس الأمن".
وأكد في هذا الصدد أن هناك تصاعدا في دوائر كثيرة لوقف إطلاق النار وخطورة الاستمرار في هذا الصراع والتعقيدات في القضية الفلسطينية ومحاولات تصفيتها.
ونوه شكري بأن سياسة مصر تتسق مع الدول العربية والإسلامية في المطالبة بالوقف الفوري لإطلاق النار وتلبية احتياجات الشعب في غزة ورفض التهجير مؤكدا ضرورة أن تتم هذه المطالبات بشكل فوري حتى لا تتفاقم الأوضاع أكثر.
ومن جهتها أعربت الوزيرة سلوت عن الأمل في نجاح المفاوضات الجارية من أجل وقف إطلاق النار في غزة لضمان توفير المساعدات وإطلاق سراح الأسرى وتوفير الأدوية الطبية والوقود والمياه مشددة على أنه "يجب أن تسهم إسرائيل في إدخال المساعدات إلى غزة بدون معوقات".
وأكدت سلوت أن هولندا ملتزمة بأن تسهم في المساعدات الإنسانية حيث قدمت 55 مليون يورو (نحو 7ر59 مليون دولار) للمنظمات الإنسانية التي تعمل في غزة وتدعم الصليب الأحمر والهلال الأحمر المصري وبرنامج الأغذية العالمي والمنظمات الأممية ووكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).
وعبرت عن قلق هولندا بشأن الهجوم البري المحتمل على رفح والذي يمكن أن يؤدي إلى عدد كبير من الضحايا ويفاقم من الوضع الإنساني للفلسطينيين النازحين في هذه المنطقة.
وأضافت الوزيرة الهولندية "نرى أن قرار محكمة العدل الدولية مهم للغاية" مشددة على ضرورة امتثال الأطراف لهذا القرار.
وأشارت إلى وجود خطر وشيك للتصعيد في الضفة الغربية نتيجة لتصاعد وتيرة العنف بين المستوطنين إضافة إلى العمليات العسكرية التي تجري في البحر الأحمر مناشدة المجتمع الدولي بالعمل على تهدئة الوضع في البحر الأحمر لضمان المرور الآمن للسفن والأفراد.
وحول العلاقات الثنائية بين البلدين قال الوزير شكري ان المباحثات تناولت العلاقات المصرية الهولندية والتعاون في العديد من المجالات بما في ذلك الهيدروجين الأخضر معربا عن التطلع لاستمرار الاتصالات بين البلدين.
وأشاد شكري بالتعاون المشترك بين مصر وهولندا لسنوات طويلة للإسهام بجهود التنمية وكذا مساهمات الشركات الهولندية في المشروعات التنموية والقومية ومن بينها الزراعة والمياه والطاقة المتجددة.
ومن جانبها أشارت الوزيرة الهولندية إلى التعاون الذي يربط البلدين في المجالات السياسية والاقتصادية والطاقة وخاصة الهيدروجين الأخضر موضحة أن "مصر تعد وجهة التصدير الخامسة على مستوى الشرق الأوسط وإفريقيا وأن حجم التجارة يبلغ ما يقرب من ملياري يورو (نحو 17ر2 مليار دولار)". (النهاية)
أ س م / م م ج
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